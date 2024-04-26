İntegral nedir, ne işe yarar? İntegral kaldırıldı mı, kalktı mı?

Yeni müfredatın hangi sınıfları kapsayacağı, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli yeni müfredat taslağının yayımlanmasının ardından öğrenciler, "Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? İntegral dersi kalktı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar.

Yayınlanan taslakta ortaöğretim matematik ders programı kapsamında 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldığı 12. sınıf matematik programında limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı şekilde ele alındığı görüldü.



İntegral Nedir?



İntegral, matematiksel bir kavramdır ve türev işleminin tersidir. Türev, bir fonksiyonun değişme hızını hesaplarken, integral o fonksiyonun değişimi sonucunda oluşan toplam değeri hesaplar.



Basit bir örnekle açıklayalım: Bir arabayı düşünün. Arabaya bindiğinizde kilometre saati size o anki hızınızı gösterir. Bu hız, türev işlemine benzetilebilir. Yolculuk boyunca ne kadar uzaklık kat ettiğinizi hesaplamak isterseniz, kilometre sayacına bakarsınız. Bu ise integral işlemine benzetilebilir.



İntegral ne işe yarar?:



Alan hesabı: Bir eğrinin altında kalan alanın hesaplanması için kullanılır.



Hacim hesabı: Üç boyutlu bir cismin hacmini hesaplamak için kullanılır.



Yol hesabı: Hareketli bir cismin kat ettiği toplam yolu hesaplamak için kullanılır.



Fizikte ve mühendislikte: Kuvvet, iş, momentum gibi birçok fiziksel kavramın hesabında kullanılır.



Ekonomide: Kar marjı, maliyet gibi ekonomik kavramların hesabında kullanılır.



YENİ MÜFREDAT HANGİ SINIFLARI KAPSAYACAK?



Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti. Müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi.

Buna göre; Okullarda ders saatleri kısalmayacak.