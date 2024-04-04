Haber Tarihi: 04 Nisan 2024 12:55 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 12:55

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayın

Sağlık Bakanlığı, farklı birimlerde istihdam etmek üzere 8 bin işçi alımı yapacak. Elektrikçi, boyacı ve sıhhi tesisatçı gibi çeşitli alanlarda yapılacak kura çekimine geri sayım başladı. İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrasında, kurada ismi çıkan işçi adayları mülakat şartı olmadan direkt olarak atanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayın
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Sağlık Bakanlığı kurası ikinci gününde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı kura çekimi 4 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek ve saat 10:30'da başlayacak. Kura çekimi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İlk gün trafik koduna göre Adana ile Kırşehir arasındaki illerin kura çekimi gerçekleştirilirken, bugün ise Kocaeli ile Düzce arasındaki illerin sonuçları belli olacak.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ile 3 bin 250'si güvenlik görevlisi, 3 bin 550'si temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 8 bin kişi istihdam edilecek. İlk gün kur çekimi Adana ili ile başladı, Kırşehir ile tamamlandı. Sonuçlar aynı gün internet üzerinden yayınlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

4 Nisan 2024 Perşembe günü saat 10:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sırayla diğer iller için çekiliş programları tamamlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kura Çekilişi Bakanlığının YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kuraya ait olanların alınması yasaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları aynı gün saat 20:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

KURA ÇEKİMİ HANGİ İLLER İÇİN YAPILACAK MI?

4 Nisan 2024 (Perşembe) günü kur çekilişi yapılacak olan iller şunlardır:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şu şekildedir:

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).
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