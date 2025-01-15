Haber Tarihi: 15 Ocak 2025 12:55 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 12:55

Şaban ayı ne zaman başlayacak? 2025 Şaban ayı tarihi

Şaban ayı ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, üç ayların gelmesiyle birlikte tüm İslam camiası tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayının habercisi olan üç ayların ilk ayı olan Recep ayı idrak edilmeye başladı. Recep ayının sona ermesiyle birlikte Şaban ve Ramazan ayı idrak edilecek. Peki, 2025 Şaban ayı ne zaman?

Şaban ayı ne zaman başlayacak? 2025 Şaban ayı tarihi
Abone Ol
2025 Şaban ayı tarihi, Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayını bekleyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır' duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep ayının biteceği ve Şaban ayının başlayacağı tarih sorgulanıyor. Peki, 2025 Şaban ayı ne zaman başlayacak?

2025 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç ayların birinci ayı olan Recep, 30 Ocak 2025 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece sona erecek.

31 Ocak 2025 Cuma günü ise Şaban ayı başlayacak.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

"Şaban benim ayımdır."

"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını vermiştir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

L'Equipe'den Mendy'e takdir Trabzonspor L'Equipe'den Mendy'e takdir
Bodrum, Cenk Tosun için harekete geçti Bodrumspor Bodrum, Cenk Tosun için harekete geçti
Eski Beşiktaşlı Roberto Hilbert suskunluğunu bozdu! Beşiktaş Eski Beşiktaşlı Roberto Hilbert suskunluğunu bozdu!
Romulo'nun eski takım arkadaşının transferi gündemde! Göztepe Romulo'nun eski takım arkadaşının transferi gündemde!
Okan Buruk'tan Süper Lig'de inanılmaz rakamlar! Galatasaray Okan Buruk'tan Süper Lig'de inanılmaz rakamlar!
Trabzonspor'dan Paul Onuachu operasyonu! Trabzonspor Trabzonspor'dan Paul Onuachu operasyonu!
Galatasaray'dan transfer ve rekor gelir açıklaması! Galatasaray Galatasaray'dan transfer ve rekor gelir açıklaması!
Icardi için açıklama: 'Türkiye'ye dönmek istiyor' Galatasaray Icardi için açıklama: "Türkiye'ye dönmek istiyor"
Galatasaray'da gündem Pellegrini Galatasaray Galatasaray'da gündem Pellegrini
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'a Nelsson için takas teklifi!
2
Marsilya'dan Galatasaray'a Wahi yanıtı!
3
Galatasaray'da İlkay ısrarı
4
Mourinho'dan Reguilon'a transfer telefonu
5
Dursun Özbek devrede: Ahmed Kutucu
6
Hüseyin Göçek: "Önce Beşiktaş, sonra G.Saray'da oynadım"
7
Fatih Altaylı: "Tüm büyüklerde 'karaborsa' var"

SON HABERLER