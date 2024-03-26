Saatler ne zaman ileri alınacak? 2024 yaz saati uygulaması

Yaz saati uygulamasının sona ererek gün ışığından maksimum faydayı sağlamak için uygulanan saatlerin geri alınması sistemi, birçok ülkede uygulanmaktadır. Türkiye'de ise 2016 yılından beri yaz saati uygulaması geçerli olduğundan son 6 yıldır, kış mevsimiyle birllikte saatler geri alınmıyor. Peki bu yıl saatler geri-ileri alınacak mı? Detaylar haberimizde...Geçtiğimiz Ekim ayında kış saati uygulamasına geçtikten sonra, neredeyse yaz saati uygulamasına geri dönme zamanı geldi. Pratik anlamda, Mart ayının son hafta sonunda bir saat daha az uyuyacağız .Yani, 30 Cumartesi'yi 31 Mart 2024 Pazar'a bağlayan gece, saat 02:00'de aslında saat 03:00 olacak. Yani saatinizin akrep ve yelkovanını altmış dakika ileri almanız gerekecek. İyi haber şu ki, akıllı telefonunuz ve diğer bilgisayarlarınız bu güncellemeyi otomatik olarak yapacak.2019 yılındaAvrupa Birliği üyeleri, tüm AB ülkelerinde saat değişikliğinin kaldırılması yönünde oy kullandı. O zamandan beri düzenli olarak yaz ya da kış saatine her geçişin son geçiş olabileceği söyleniyor.Türkiye'de ise yaz saati uygulaması devam edecek. Avrupa'nın kış saatine geçmesiyle birlikte Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere ile 3'e çıkacak. Yaz ve kış saati arasındaki değişim uzun süredir Avrupa'da tartışma konusu. Birçok kişi saatlerin ileri ve geri alınmasından rahatsız. AB Komisyonu tartışmaların artması üzerine 2018 yılında saat değişikliği konusunda AB çapında bir online anket başlattı. Ankete yaklaşık 3 milyonu sadece Almanya'dan olmak üzere 4.6 milyon kişi katıldı.Türkiye'de kış saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler geri alınmayacak.Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.Yaz ve kış saatleri uygulaması ilk olarak 1916'da Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan ve Büyük Britanya'da tanıtıldı. Bu uygulama gün ışığından yararlanma süresini artırmayı amaçladı. Ancak Weimar Cumhuriyeti döneminde zaman değişikliği olmadı, ancak İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında saatler tekrar düzenli olarak değiştirildi.Almanya'da, yaz saati düzenlemesi 1949 yılı sona ermeden önce, 1970'lerde Federal Cumhuriyet'teki petrol krizlerinden sonra ve 1980'de enerji tasarrufu için yeniden getirildi. 1995 yılının Eylül sonunda sona erdi, daha sonra 1996'dan beri Avrupa Birliği'nin diğer tüm üye ülkelerinde olduğu gibi kullanılmaya devam ediyor.