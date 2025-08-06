S Sport Plus Frekans: S Sport Plus TV'de, Uyduda Var mı?

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, iki farklı platformda yayınlanacak:
S Sport Plus TV'de ve Uyduda Var mı?
S Sport Plus, bir dijital yayın platformudur ve klasik anlamda bir uydu kanal frekansına sahip değildir. Yani S Sport Plus'u Türksat, Digiturk, D-Smart, Tivibu, KabloTV gibi platformlardan uydu frekansı ile izleyemezsiniz.
S Sport ile S Sport Plus Farkı Ne?
S Sport: Türksat uydusu üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi platformlarda yer alır.
S Sport Plus: Tamamen internet üzerinden yayın yapan, mobil uygulama, tablet, bilgisayar ve akıllı TV'lerde çalışan bir dijital platformdur. Uyduda frekansı yoktur.
S Sport Plus Nasıl İzlenir?
S Sport Plus'u izlemek için aşağıdaki cihazlardan birini kullanabilirsiniz:
Akıllı telefon ve tablet (iOS, Android)
Bilgisayar (web tarayıcı üzerinden)
Smart TV (Samsung, LG, Android TV)
Apple TV
Amazon Fire TV
Android TV Box
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