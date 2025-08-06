Haber Tarihi: 06 Ağustos 2025 18:44 - Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 18:44

S Sport Plus Frekans: S Sport Plus TV'de, Uyduda Var mı?

Feyenoord – Fenerbahçe maçını izlemek isteyen futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de S Sport Plus kanalının frekansı ve uydu üzerinden izlenip izlenemeyeceği oldu. Maçı canlı izlemek isteyen kullanıcılar, S Sport Plus'un TV'de ya da uyduda yer alıp almadığını araştırıyor. Peki, S Sport Plus frekansı nedir? S Sport Plus uydu yayını var mı?

S Sport Plus Frekans: S Sport Plus TV'de, Uyduda Var mı?
Abone Ol
Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, iki farklı platformda yayınlanacak: 

S Sport Plus TV'de ve Uyduda Var mı?

S Sport Plus, bir dijital yayın platformudur ve klasik anlamda bir uydu kanal frekansına sahip değildir. Yani S Sport Plus'u Türksat, Digiturk, D-Smart, Tivibu, KabloTV gibi platformlardan uydu frekansı ile izleyemezsiniz.

S Sport ile S Sport Plus Farkı Ne?

S Sport: Türksat uydusu üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi platformlarda yer alır.

S Sport Plus: Tamamen internet üzerinden yayın yapan, mobil uygulama, tablet, bilgisayar ve akıllı TV'lerde çalışan bir dijital platformdur. Uyduda frekansı yoktur.

S Sport Plus Nasıl İzlenir?

S Sport Plus'u izlemek için aşağıdaki cihazlardan birini kullanabilirsiniz:

Akıllı telefon ve tablet (iOS, Android)

Bilgisayar (web tarayıcı üzerinden)

Smart TV (Samsung, LG, Android TV)

Apple TV

Amazon Fire TV

Android TV Box


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Christian Eriksen için Burnley devrede Manchester United Christian Eriksen için Burnley devrede
Kerem Aktürkoğlu transferinde yeni gelişme! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferinde yeni gelişme!
Galatasaray'dan sermaye artışı için KAP! Galatasaray Galatasaray'dan sermaye artışı için KAP!
Stephen Kenny: 'Beşiktaş'ı yenip, tarih yazabiliriz' Beşiktaş Stephen Kenny: "Beşiktaş'ı yenip, tarih yazabiliriz"
Milan, Ardon Jashari transferinde mutlu sona ulaştı Milan Milan, Ardon Jashari transferinde mutlu sona ulaştı
S Sport Plus Frekans: S Sport Plus TV'de, Uyduda Var mı? Gündem S Sport Plus Frekans: S Sport Plus TV'de, Uyduda Var mı?
Inter'de alternatif Jadon Sancho! Inter Inter'de alternatif Jadon Sancho!
Ajax, Ko Itakura transferinde sona yakın Hollanda Ligi Ajax, Ko Itakura transferinde sona yakın
Darwin Nunez, Al Hilal yolunda: Bonservis ve maaş detayları netleşti Dünya Transferler Darwin Nunez, Al Hilal yolunda: Bonservis ve maaş detayları netleşti
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Benfica kararsız, Fenerbahçe ısrarcı: Kerem Aktürkoğlu
2
Feyenoord - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
3
Fenerbahçe'de rota yeniden Bissouma
4
Arda Güler, İspanya'da manşette yer aldı!
5
Fenerbahçe Kerem için gönderilen özel jeti geri çağırdı!
6
Galatasaray'dan kontenjan hamlesi: Matvey Kislyak!
7
PSG'den Galatasaray'a Beraldo için iki şart!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.