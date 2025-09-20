Haber Tarihi: 20 Eylül 2025 18:04 - Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 18:04

S Sport Plus Canlı İzle: Verona Juventus Maçı İzle

Hellas Verona Juventus maçı canlı yayın | Hellas Verona - Juventus maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Hellas Verona - Juventus maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hellas Verona - Juventus maçı şifresiz izleme detayları

Hellas Verona Juventus S Sport şifresiz yayın izleİtalya Serie A'nın 4. haftasında Hellas Verona ile Juventus Marc Antonio Bentegodi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

VERONA JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa'nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Serie A'da sonucu merakla beklenen maçta Verona ve Juventus kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Juventus zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Verona - Juventus mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

VERONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

İtalya'da haftanın kritik mücadelesinde Verona - Juventus karşı karşıya geliyor. Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak maç 21 Eylül saat 19.00'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

 

