Haber Tarihi: 21 Ağustos 2024 10:24 - Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2024 10:24

Roblox 21 Ağustos'ta açılacak mı, ne zaman açılacak?

Roblox erişim engeline dair araştırmalar devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) geçtiğimiz hafta platformu erişim engeline tabi tuttu ve oyuna girişler engellendi. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Bürosu'nun talebi üzerine çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı gerekçesiyle Roblox'un kapatılmasının ardından kullanıcılar da Roblox açılacğı günü beklemeye başladı. Peki, Roblox 21 Ağustos'ta açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Roblox 21 Ağustos'ta açılacak mı, ne zaman açılacak?
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15 milyondan fazla kullanıcısı bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox'a BTK tarafından erişim engeli getirilmişti.

Erişim engelinin ardından oyunun ne zaman açılacağı oyuncular tarafından merak edilmeye başlandı.

ROBLOX 21 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI?

Roblox'un 19 Ağustos Pazartesi günü dünya genelinde yapacağı güncellemenin ardından Türkiye'de tekrardan erişime açılacağı iddia edildi.

Ancak konuyla ilgili yetkililer tarafından hiçbir açıklama yapılmadı.

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox BTK'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla engellendi.

BTK'nın resmi sitesinde yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir."

ROBLOX AÇILDI MI?

Roblox'a getirilen erişim engeli 21 Ağustos 2024 günü itibarıyla henüz kaldırılmadı.

Oyunun tekrardan erişime açılıp açılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
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