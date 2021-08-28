Robert Lewandowski '300' dedi!

Robert Lewandowski, Hertha Berlin'i 5-0 mağlup ettikleri maçta hat-trick yaparak Bayern Münih'teki gol sayısını 300'e, ligde üst üste gol atma serisini 13 maça çıkardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Robert Lewandowski '300' dedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2021 21:25
Almanya 1. Bundesliga'nın 3. hafta maçında Bayern Münih ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih, 5-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Thomas Müller, 35, 70 ve 84. dakikalarda Robert Lewandowski, 49. dakikada Jamal Musiala attı.

Robert Lewandowski, bu gollerle birlikte Bayern Münih'te 300 gole ulaştı.

Bu sonucuna ardından Bayern Münih 7 puana yükselirken, Hertha Berlin ise puanla tanışamadı.

Bayern Münih, milli aradan sonra RB Leipzig'e konuk olacak. Hertha Berlin, Bochum deplasmanına gidecek.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.