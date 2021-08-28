Almanya 1. Bundesliga'nın 3. hafta maçında Bayern Münih ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih, 5-0'lık skorla kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Thomas Müller, 35, 70 ve 84. dakikalarda Robert Lewandowski, 49. dakikada Jamal Musiala attı.
Robert Lewandowski, bu gollerle birlikte Bayern Münih'te 300 gole ulaştı.
Bu sonucuna ardından Bayern Münih 7 puana yükselirken, Hertha Berlin ise puanla tanışamadı.
Bayern Münih, milli aradan sonra RB Leipzig'e konuk olacak. Hertha Berlin, Bochum deplasmanına gidecek.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Thomas Müller, 35, 70 ve 84. dakikalarda Robert Lewandowski, 49. dakikada Jamal Musiala attı.
Robert Lewandowski, bu gollerle birlikte Bayern Münih'te 300 gole ulaştı.
Bu sonucuna ardından Bayern Münih 7 puana yükselirken, Hertha Berlin ise puanla tanışamadı.
Bayern Münih, milli aradan sonra RB Leipzig'e konuk olacak. Hertha Berlin, Bochum deplasmanına gidecek.