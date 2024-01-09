Haber Tarihi: 09 Ocak 2024 19:51 - Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 19:51

Rize BJK maçı canlı link, Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı beIN Sports canlı yayın izle | Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı kaçak olarak Netspor, İnat TV Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Rize Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı izleme detayları

Rize BJK maçı canlı link, Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın
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Çaykur Rizespor Beşiktaş şifresiz link! Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA






RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE

RİZESPOR BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE



İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i; Mert Günok; Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi; Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes; Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun.



Çaykur Rizespor'un muhtemel ilk 11'i; Gökhan Akkan; Taha Şahin, Emirhan Topçu, Anıl Yaşar, Casper Hojer Nielsen; Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin; Benhur Keser, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri; Adolfo Gaich.

Beşiktaş'ta 7 eksik


Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.

Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan, Rize deplasmanında görev yapamayacak.

Deplasmanda son 3 maçını kazandı

İç sahada oynadığı son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 3 maçta ise yenilmedi.

3-2'lik Bitexen Antalyaspor yenilgisinin ardından Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-1'le geçen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, son dış saha müsabakasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

Beşiktaş Rizespor maçı hakemi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Ligde geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip 29 puanla 6. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'la aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise averajla 5. sırada yer alıyor.


 
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