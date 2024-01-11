Haber Tarihi: 11 Ocak 2024 09:49 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 10:23

Regaib Kandili ne zaman? 2024 bugün kandil mi, ne kandili?

2024 yılında üç ayların başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Mübarek üç aylar her yıl heyecanla bekleniliyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayları halk arasında üç aylar olarak biliyor. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman? Receb ayı ne zaman başlayacak?

Regaib Kandili ne zaman? 2024 bugün kandil mi, ne kandili?
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Gelecek yıl üç ayların ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Müslümanlar mübarek üç ayları her sene heyecanla bekliyorlar. Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir. İşte, Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre 2024 Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri...

2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 kandil takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.
2024'TE ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre;

Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili


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