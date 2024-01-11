Regaib Kandili ne zaman? 2024 bugün kandil mi, ne kandili?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 kandil takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Gelecek yıl üç ayların ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Müslümanlar mübarek üç ayları her sene heyecanla bekliyorlar. Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir. İşte, Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre 2024 Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri...Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre;Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı6 Şubat Salı: Mirac Kandili24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi9 Nisan Salı: Arefe10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)15 Haziran Cumartesi: Arefe16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı16 Temmuz Salı: Aşure Günü14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili