Real Madrid - Union Berlin maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Real Madrid - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Union Berlin karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar ligi heyecanı dün oynanan grup maçları ile başladı. C Grubunda mücadele eden Real Madrid ile Union Berlin gruptaki ilk maçına çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Union Berlin maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Santiago Barnebau Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19:45'te başlayacak.Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.Real Madrid, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etmişti.Union Berlin ise Almanya Bundesliga'da Wolfsburg deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.19:45 Milan-Newcastle United19:45 Young Boys-RB Leipzig22:00 PSG-Borussia Dortmund22:00 Şahtar Donetsk-Porto22:00 Manchester City-Kızılyıldız22:00 Lazio-Atletico Madrid22:00 Barcelona-Royal Antwerp22:00 Feyenoord-Celtic19:45 Real Madrid-Union Berlin19:45 Galatasaray-Kopenhag22:00 Bayern Münih-Manchester United22:00 Benfica-RB Salzburg22:00 Braga-Napoli22:00 Arsenal-PSV22:00 Sevilla-Lens22:00 Real Sociedad-İnter