Real Madrid - Union Berlin maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Real Madrid - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Union Berlin karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar ligi heyecanı dün oynanan grup maçları ile başladı. C Grubunda mücadele eden Real Madrid ile Union Berlin gruptaki ilk maçına çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Union Berlin maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
REAL MADRİD UNİON BERLİN MAÇI CANLI İZLE REAL MADRİD UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Santiago Barnebau Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19:45'te başlayacak. REAL MADRID - UNION BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Real Madrid, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etmişti.
Union Berlin ise Almanya Bundesliga'da Wolfsburg deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
19 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
19:45 Milan-Newcastle United
19:45 Young Boys-RB Leipzig
22:00 PSG-Borussia Dortmund
22:00 Şahtar Donetsk-Porto
22:00 Manchester City-Kızılyıldız
22:00 Lazio-Atletico Madrid
22:00 Barcelona-Royal Antwerp
22:00 Feyenoord-Celtic 20 EYLÜL MAÇ PROGRAMI
19:45 Real Madrid-Union Berlin
19:45 Galatasaray-Kopenhag
22:00 Bayern Münih-Manchester United
22:00 Benfica-RB Salzburg
22:00 Braga-Napoli
22:00 Arsenal-PSV
22:00 Sevilla-Lens
22:00 Real Sociedad-İnter
Haber ile daha fazlasına ulaşın: