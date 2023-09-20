Haber Tarihi: 20 Eylül 2023 12:45 - Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 12:45

Real Madrid - Union Berlin maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Real Madrid - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Union Berlin maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Real Madrid - Union Berlin maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında kendi sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Şifresiz olarak Exxen Spor'dan canlı izlenebilecek olan Real Madrid - Union Berlin maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid - Union Berlin maçı canlı izleme detayları

Real Madrid - Union Berlin maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Real Madrid - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Real Madrid - Union Berlin karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar ligi heyecanı dün oynanan grup maçları ile başladı. C Grubunda mücadele eden Real Madrid ile Union Berlin gruptaki ilk maçına çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Union Berlin maçı Bein Sports  ekranlarında canlı yayınlanacak.
REAL MADRİD UNİON BERLİN MAÇI CANLI İZLE



REAL MADRİD UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Santiago Barnebau Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19:45'te başlayacak.

REAL MADRID - UNION BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Real Madrid, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etmişti.

Union Berlin ise Almanya Bundesliga'da Wolfsburg deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


19 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

19:45 Milan-Newcastle United
19:45 Young Boys-RB Leipzig
22:00 PSG-Borussia Dortmund
22:00 Şahtar Donetsk-Porto
22:00 Manchester City-Kızılyıldız
22:00 Lazio-Atletico Madrid
22:00 Barcelona-Royal Antwerp
22:00 Feyenoord-Celtic

20 EYLÜL MAÇ PROGRAMI

19:45 Real Madrid-Union Berlin
19:45 Galatasaray-Kopenhag
22:00 Bayern Münih-Manchester United
22:00 Benfica-RB Salzburg
22:00 Braga-Napoli
22:00 Arsenal-PSV
22:00 Sevilla-Lens
22:00 Real Sociedad-İnter

 

 

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