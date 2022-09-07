Real Madrid'de gergin bekleyiş: Benzema

Real Madrid, Avrupa mesaisine Salı gecesi alınan 3-0'lık Celtic galibiyetiyle başladı ancak maçtan sonra eflatun-beyazlılarda galibiyet sevincinden çok büyük bir endişe vardı.



İlk yarı, ev sahibi Celtic her ne kadar işleri Real Madrid için zorlaştırsa da, Madridistaların asıl endişesi, 30.dakikada dizinden sakatlanarak yerini Eden Hazard'a bırakan Karim Benzema içindi.



Fransız golcü kontratak sırasında dizinde bir rahatsızlık hissetti ve daha ilk yarıyı tamamlayamadan kenara gelmek zorunda kaldı.



"ENDİŞE VERİCİ BİR ŞEY YOK"



Maçtan sonra İspanyol basınına demeçlerde bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yıldız forvet oyuncusunun uzun süre sahalardan uzak kalacağına dair korkan taraftarların içine su serpti.



Don Carlo, "Endişe verici bir durum yok gibi görünüyor, ancak yarına kadar beklememiz gerek. İlk değerlendirmede önemli bir problem çıkmadı. Diz sorunu mu yoksa kas sorunu mu olduğuna dair henüz bir bilgimiz yok." açıklamalarında bulundu.



YENİDEN DOĞUŞ: EDEN HAZARD



Öbür tarafta ise geldiğinden beri bekleneni vermekte zorlananan ve 30. dakikada Benzema'nın yerine oyuna dahil olan Eden Hazard ise maçı 1 Gol ve 1 Asistle tamamlayarak "Maçın Adamı" ödülüne layık görüldü.



Ancelotti'nin analizi ve hamlesi işe yaradı, ancak form tutma konusunda Eden Hazard'a güvenmek hala çoğu otoriteler tarafından riskli bulunsa da, sakatlık ihtimali bulunan Benzema'nın oyun sürelerinin iyi yönetilmesi Don Carlo'nun bazı kararlar almasını gerektirdi.





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