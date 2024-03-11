Öncelikle, "Ramazanda oruçluyken abdest alırken ağza su verilir mi?" başlıklı bir makale yazacağız. Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadet ve manevi arınmanın en önemli zamanlarından biridir. Oruç tutmak, Müslümanlar için farz olan bir ibadettir ve gündüz saatlerinde yiyecek, içecek ve cinsel ilişkiden uzak durmayı gerektirir.



Ramazanda Oruçluyken Abdest Alırken Ağza Su Verilir mi?



Oruçluyken abdest alırken ağza su vermek mekruhtur.



Ancak, bazı durumlarda ağza su vermek caiz olabilir. Bu durumlar şunlardır:



Ağızda yara veya aft olması: Ağızda yara veya aft olması halinde, yaranın iyileşmesi için ağza su vermek caizdir.



Diş eti hastalıkları: Diş eti hastalıkları olması halinde, diş etlerinin temizliği için ağza su vermek caizdir.



Boğaz kuruluğu: Boğaz kuruluğu nedeniyle abdest alırken zorlanılıyorsa, boğazı nemlendirmek için ağza su vermek caizdir.



Ağza su verirken dikkat edilmesi gerekenler:



Ağza su verilirken yutulmamasına dikkat edilmelidir.



Az miktarda su kullanılmalıdır.



Suyun ağızda çok fazla tutulmaması gerekir.



Sonuç olarak:



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşüne göre, oruçluyken abdest alırken ağza su vermek mekruhtur. Ancak, bazı durumlarda ağza su vermek caiz olabilir. Ağza su verirken dikkatli olunması ve yutulmamasına özen gösterilmesi önemlidir.

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