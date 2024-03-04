Haber Tarihi: 04 Mart 2024 12:54 - Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 12:54

Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2024 Ramazan takvimi

Ramazan Bayramı tatiline yönelik araştırmalar başladı. Hz. Muhammedi'in ifadesi ile "evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş" olan bir ay olan Ramazan sonrası bayram ihya edilecek. Tatil planlarına şimdiden başlayanlar 'Bayram tatili kaç gün?' sorusunun yanıt arıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2024 Ramazan takvimi
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Ramazan ayı yaklaşırken, bayramın tarihi ve bayram tatilinin kaç gün olacağı gündeme geldi. Diyanet'in 2024 dini günler takvimine göre 11 ayın sultanı Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü İslam alemi tarafından idrak edilmeye başlanacak. İşte, Ramazan Bayramı takvimi...

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.
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