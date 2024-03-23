Haber Tarihi: 23 Mart 2024 13:56 - Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 13:56

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2024

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başlarken özel sektör ve kamu çalışanları izin planlaması yapmaya başladı. Yıllık izinleriyle bayram tatilini birleştirmek isteyen çalışanlar bayram tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen idari izin açıklamasının ardından bayram tatili süresi uzadı. Bayram tatili öncesindeki Pazartesi ve Salı günü takvime dahil edildi. Özel sektör çalışanları ise idari izinden kimlerin yararlanabileceğini merak ediyor. Bayram tatilinde tüm kamu kurumları kapalı olacak. Peki 2024 Ramazan Bayramı tatili ne zaman, kaç gün sürecek? İşte, Ramazan Bayramı tatili başlangıç tarihi…

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? 2024
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Resmi tatil günlerini kullanarak yoğun geçen çalışma dönemi sonrası dinlenmeyi hedefleyen çalışanlar bayram tatilini iple çekiyor. 2024 yılında ilk resmi tatil 1 Ocak'ta yapılırken gözler diğer resmi tatil günlerine çevrildi. Milli bayramların yanı sıra Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar, uzun soluklu tatil planlaması yapmaya hazırlanan çalışanların dikkatini çekiyor. Bayram günlerinden bir gün önce arefe olduğundan kamu kurumları, bankalar yarım gün açık oluyor. Normal şartlarda Ramazan bayramı tatili 3 gün, Kurban Bayramı tatili ise 4 gün sürüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı tarihleriyle ilgili sevindiren haberi verdi. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, Bayram Tatili Kaç Gün? İşte, tatil ilan edilen günler…

RAMAZAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

İslam alemi için oruç ayı olarak da bilinen "On bir Ayın Sultanı'na veda edilecek Ramazan Bayramı 2024 yılında 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Ramazan Bayramı'nın son günü ise 12 Nisan cuma gününe denk geliyor. Bayram öncesinde Arefe günü ise yarım gün olacak. İşte, detaylı Ramazan Bayramı takvimi;

9 Nisan Salı Ramazan Bayramı Arefe günü

10 Nisan Çarşamba Ramazan Bayramı 1. günü

11 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı 2. günü

12 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 3. günü (son)

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kamu çalışanlarının 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak bayram öncesinde bulunan 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını duyurdu. Bayram öncesindeki arefe günü yarım gün tatil edilirken Pazartesi günü de bayram tatiline dahil edildi. Kamu kurumu çalışanları için bayram tatili 9 güne uzatıldı. Bayram tatilinin detaylı açıklaması aşağıdadır.

Kamu kurumu çalışanları hafta sonu izinli olduğundan bayram öncesi 6-7 Nisan 2024 tarihlerinde tatil yapacaklar. Alınan 1.5 günlük İdari İzin sonrası Çarşamba günü başlayacak bayram tatiline Pazartesi ve Salı günü dahil edildi ve toplam tatil süresi 9 güne uzatıldı. Kamu kurumu çalışanlarınının tatil yapacağı günler;

6 Nisan Cumartesi (haftalık izin)

7 Nisan Pazar (haftalık izin)

8 Nisan Pazartesi (idari izin)

9 Nisan Salı (idari izin-arefe)

10 Nisan Çarşamba (bayram tatili)

11 Nisan Perşembe (bayram tatili)

12 Nisan Cuma (bayram tatili)

13 Nisan Cumartesi (bayram tatili)

14 Nisan Pazar (bayram tatili)

ÖZEL SEKTÖRE BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla özel sektör çalışanlarına bayram tatili resmi olarak 9 gün sürmeyecek.
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