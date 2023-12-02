Rafadan Tayfa neden kaldırıldı? 2023 TRT Çocuk İzle

Rafadan Tayfa, 2014 yılından bu yana TRT Çocuk ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Hayri, Kamil, Mert, Akın, Sevim, Hale, Rüstem Abi, Basri Amca, Yumak gibi karakterlerin olduğu çizgi dizinin her bölümünde yeni bir maceraya adım atılıyor. Peki, Rafadan Tayfa yayından mı kaldırıldı? Rafadan Tayfa neden yok? İşte, çizgi dizi hakkında detaylı bilgilerRafadan Tayfa bir süredir TRT Çocuk yayın akışında bulunmuyor. Dizinin yapımcı kuruluşu ve TRT Çocuk kanalından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.Çizgi filmin hikâyesi, "Rafadan Tayfa" adındaki bir arkadaş grubunun yaşadığı maceralardan oluşmaktadır. Film, 90'lı yılların mahalle hayatını ve samimi insan ilişkilerini yansıtmaktadır. Arkadaş grubunun ismi ise, sinema filmi çektikleri bir bölümde filme isim ararken, karakterlerden olan Hayri'nin ''Kafadan Tayfa'' yerine, açlıktan "Rafadan Tayfa" demesinden ve bunun çarpıcı bir isim olduğu için kabul edilmesinden gelmektedir.İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bir mahallede yaşayan bu arkadaş grubunun başına türlü türlü komik olaylar ve maceralar gelmektedir. Film, bu güldürücü olayları ve durumları güzel ve etkileyici bir şekilde ekrana sunarken, aynı zamanda 90'lı yılların samimiliğini, sıcaklığını ve komşu-insan ilişkilerini de yansıtmaktadır. Bazen bölüm sonlarında ders verildiği de görülmektedir.