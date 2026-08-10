Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:56 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:56

Radyo dinle canlı, güncel radyo frekans bilgisi, Canlı radyo nasıl dinlenir?

Radyo dinle etkinliği yapmak her zaman güzeldir ve ücretsiz olarak Türkiye'de yayın yapan radyoları kendi radyonuzdan dinleyebilirsiniz. Radyo dinlemek ülkemizde 100 yıla yakın süredir devam eden bir haberleşme şeklidir. Ülkemizde radyo dinlemek ayrı bir kültür ve her insanın ücretsiz olarak radyo dinleme imkanı bulunmaktadır. Devlet organı TRT 16 farklı kanalı ile Türkiye'nin her noktasına ücrestsiz radyo dinle imkanı sağlamaktadır ve Radyo frekans listesi 2020 içerisinde yer almaktadır. Bunun haricinde çok dinlenen radyolar Radyo D, Kafa Radyo, Best FM, Alem FM, Kral FM, Lig Radyo, Kral FM, Super FM gibi bir çok kanal bulunmaktadır. Radro dinlemek, radyo frekans listesine ulaşmak, TRT radyo dinlemek, TRT Türkü radyo dinlemek için haberimize göz atabilirsiniz...

Radyo dinle canlı, güncel radyo frekans bilgisi, Canlı radyo nasıl dinlenir?
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Radyo dinle etkinliğini gerçekleştirmek için bir çok türkü yayını, türk sanat müziği yayını yapan radyo bulunmaktadır. Radyo yayını dinlemek için radyonuzun olması veya internet üzerinden dilediğiniz radyo kanalını açabilirsiniz. Güncel radyo frekans listesi, Ücretsiz radyo dinle, en güzel radyo kanalları, radyoda maç yayını, canlı izle dinle ücretsiz radyo, trt türki dinle canlı, trt türkü radyo, trt radyo, ajans dinle, yön radyo, türkü radyo, pop radyo, doğa radyo, radyo voyage, açık radyo, radyo dinlemek istiyorum, habertürk radyo, haber radyo, canlı radyo, radyoda maç, trt dinle, radyo turkuvaz, canli radyo, canli radyo dinle, best fm canlı, kafa radyo canlı, kent fm canlı, trt fm canlı aramalarını yapabilirsiniz.
Bu sorunun net bir cevabı yok. Radyo günümüzdeki son şeklini alana kadar birçok isimden söz etmek mümkün. Radyoya katkıda bulunan bilim insanları ve mucitlerden her biri, radyo teknolojisindeki öncü çalışmaları, yenilikleri ve geliştirmelerinden dolayı genel olarak radyonun mucidi olarak anılırlar.

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İSTANBUL RADYO KANALLARI LİSTESİ

87.5 - Delta FM

87.7 - Radyo 24 Spor

88.0 - Radyo 34


88.2 - TRT Radyo 3

88.4 - Lalegül FM

88.6 - İstanbul FM

88.8 - Burç FM

89.0 - Joy Turk

89.2 - Alem FM

89.4 - Radyo Duble

89.6 - Müjde FM

89.8 - Show Radyo

90.0 - Radyo Viva

90.2 - A Haber Radyo

90.4 - Haberturk Radyo

90.6 - Radyo 2000

90.8 - Süper FM

91.0 - Radyo Alaturka

91.2 - Radyo Slowtime

91.4 - TRT FM

91.6 - Radyo Nur

91.8 - İstanbul'un Sesi

92.0 - Kral FM

92.3 - Lig Radyo

92.5 - CNN Turk Radyo

92.7 - Bloomberg Radyo

92.9 - Kanalturk Radyo

93.1 - TGRT FM

93.3 - Radyo Karadenizin Sesi

93.5 - Radyo Mehtap

93.7 - FG (Future Generation) Radio

93.9 - Medya FM

94.1 - Polis Radyosu

94.3 - Radyo Ekin

94.5 - Rock FM

94.7 - Kral Pop FM

94.9 - Açık Radyo

95.1 - Özgür Radyo

95.3 - Slowturk

95.6 - TRT Radyo1

95.8 - Bayram FM

96.0 - Lounge FM

96.2 - Radyo Eksen

96.4 - Cem Radyo

96.6 - Yön Radyo

96.8 - Radyo Moda

97.0 - Radyo Fenerbahçe

97.2 - Metro FM

97.4 - Radyo Feza

97.6 - Radyo Müzik

97.8 - Meltem Radyo

98.0 - Damga Fm

98.2 - Radyo Karadeniz

98.4 - Best FM

98.6 - Numberone Turk

98.8 - Star+

99.0 - Karmaturk

99.2 - Pal FM

99.4 - MaxiMusic

99.6 - Zemzem FM

99.8 - Powerturk

100.0 - Power Fm

100.2 - Power Love

100.4 - Radyo Fenomen

100.6 - Joy FM

100.8 - Radyo İlaç

101.0 - Capital Radio

101.2 - Semerkand Radyo

101.4 - Radyo Avrasya

101.6 - TRT Nağme

101.8 - Radyo Vatan

102.0 - Luxury Lounge FM

102.2 - Seyr FM

102.4 - Number1 FM

102.6 - Radyo Planet

102.8 - NTV Radyo

103.0 - Meteorolojinin Sesi Radyosu

103.2 - Özel FM

103.4 - TRT Türkü

103.6 - Radyo Light

103.8 - Dinamo FM

104.0 - Radyo D

104.2 - Radyo Trafik

104.4 - Bizim Radyo

104.6 - Radyo 7

104.8 - Radyo Ahenk

105.0 - Moral FM

105.2 - Radyo Cihan

105.4 - Radyo Mega

105.6 - Baba Radyo

105.8 - Radyo imparator

106.0 - Pal Station 106

106.2 - Virgin Radio Türkiye

106.4 - RS (Rusya'nın Sesi) FM

106.6 - Radio X

106.8 - Samanyolu Haber Radyo

107.0 - Radyo Seymen

107.2 - Radyo Spor

107.4 - Radyo Voyage

107.6 - Akra FM

107.8 - Radyo Özlem

108.0 - Dolunay FM

TÜRK RADYOCULUĞU 93. YILINDA

Türk radyoculuğunun 93 yıllık köklü geçmişinden güç alarak Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam eden TRT, 6 Mayıs Radyo Günü'nü tüm radyo ve dinleyicileriyle kutluyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk resmi radyo yayınının 6 Mayıs 1927'de yapılmaya başlanmasından dolayı 6 Mayıs Radyo Günü, 2009'dan itibaren her yıl farklı bir ilde düzenlenen "TRT Radyo Günleri" etkinliğiyle kutlandı.

TRT 16 FARKLI RADYO KANALIYLA TÜM TÜRKİYE'DE

Günümüzde TRT Radyoları, 93 yıllık köklü geçmişinden güç alarak, kamu hizmeti ilke ve esasları rehberliğinde dinleyici odaklı, dinamik yayın anlayışıyla bu alanda öncü rolünü üstleniyor. Farklı kimlik ve formatlarda yayın yapan toplam 16 ulusal ve bölgesel kanallarıyla karasal vericiler, uydu ve internet üzerinden Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuruyor.

RADYOYU KİM İCAT ETTİ?

Alman bilim insanı Heinrich Hertz (1857-1894)1888 yılında elektromanyetik radyasyonun üretilebileceğini ve takip edilebileceğini kanıtlar. Bugün radyo dalgaları olarak bilinen bu radyasyona o dönemde "Hertzian Dalgaları" ya da "aetheric dalgalar" denmekteydi. İngiliz bilim insanı James Clerk Maxwell (1837-1879) 1865 yılında elektronik olarak üretilen radyo dalgalarının yayılma teorisini kurguladı. 1894 yılında Hertz'in ölümünün ardından bilim adamının eski keşifleriyle ilgili makaleler yeniden yayımlanır… Amerikalı bilim insanı David Edward Hughes (1831-1900) 1879 yılında, yaptığı basit bir alıcı verici devresi ile kablosuz olarak sinyaller yayınlayıp aldı. Keşfinin insanlık için ne kadar önemli olduğunun henüz farkında değildi ve bu deneyiminin sonuçlarını yayımlamak için 20 yıl geçmesini bekledi… Günümüzde bir deha olarak kabul edilen Sırp kökenli Amerikalı bilim insanı Nikola Tesla (1856-1943) 1898'de Madison Square Garden'da yapılan bir sergide, bir tekneyi uzaktan kontrol etmek için radyo sinyalleri teknolojisini kullandı. Bu teknolojiyi patentliyen ilk isim oldu… İtalyan bilim insanı Guglielmo Marconi (1874-1937) bu konuya ilgi duyar, kendinden önce gelen fizikçi ve araştırmacıların çalışmaları üzerinde değişiklikler yaparak Maxwell'in teorisini pratikte uygular ve radyonun ticari bir başarı kazanmasını sağlar. Tesla ile Marconi arasında uzun süren dava sonunda bu buluşun patenti Yüksek Mahkeme tarafından 1943'te Tesla'ya verildi… 1900 yılında Kanadalı bilim insanı Reginald Fessenden (1866-1932) 1906 Noel öncesinde ilk radyo yayınını yaptı. Massachusetts Brant Rock'dan bir radyo sinyali gönderdi. Bu sinyali denizdeki bazı telsizciler, bu sinyali ses ve müzik olarak duydular. Bu, ses modülasyonlu ilk iletimdi…

TÜRKİYE'DE RADYO

Bir zamanlar ülkemizin dünyaya açılan tek penceresi olan İstanbul Radyosunun ilk stüdyosu Sirkeci'deki Büyük Postane'nin üstünde, beş kilowatlık vericisi de Eyüp'ün Osmaniye (Hasdal) köyündeydi. İstanbul Radyosu'nun ilk dönem programları önceleri haftada üç gündü ve akşamları yapılıyordu. Radyonun sanatçı kadrosu da keman, klarnet, kanun, ut ve iki okuyucudan oluşuyordu.

İlk İstanbul Radyosunda görev alanlardan bazıları. Arka sırada soldan sağa Udi Nevres Bey, Tamburi Refik Fersan, Ali Rıza Şengel, Mesut Cemil ve Selahattin Demircioğlu. Oturanlar soldan sağa udi Hayriye Hanım, kanuni Vecihe Daryal ve kemençeci Ruşen Ferit Kam.
İlk İstanbul Radyosunda görev alanlardan bazıları. Arka sırada soldan sağa Udi Nevres Bey, Tamburi Refik Fersan, Ali Rıza Şengel, Mesut Cemil ve Selahattin Demircioğlu. Oturanlar soldan sağa udi Hayriye Hanım, kanuni Vecihe Daryal ve kemençeci Ruşen Ferit Kam. | Kaynak: İstanbul Radyosu /Anılar,Yaşantılar adlı kitap

İstanbul Radyosunun birinci dönem yayınları 1936 yılında sona erdi.

Ancak Atatürk'ün 1936 yılında meclisi açış nutkunda radyo yayınları konusuna değinmesi ve radyoculuğun devlet eliyle yürütülmesini dilemesi hükümeti harekete geçirdi. Ve aynı yıl bugünkü Ankara Radyosu binasının temeli atıldı. Ankara Radyosu Cumhuriyet'in 15. yıl dönümünde, 28 Ekim 1938 tarihinde dönemin Nafia Bakanı Ali Çetinkaya'nın konuşmasıyla yayına başladı.

TÜRKİYE'DE RADYO İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DÖNEM

Fakat İstanbul, radyo yayınları için büyük önem taşıyordu. Halk da radyo yayınlarının yeniden başlaması yolunda hükümete baskı yapıyordu.

Baskıların artması üzerine PTT, eldeki teçhizatla Beyoğlu Parmakkapı Sokağı'ndaki Ambassador Oteli'nin iki katını kiraladı ve 1936'da İstanbul Radyosu yeniden yayına geçti. Buradaki yayın 1938 yılına kadar sürdü.

Ülke İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuzluklarını yaşamaktadır ve olup bitenden haberdar olmak istemektedir. Bu konudaki tek kaynak Ankara Radyosudur.

Yurdun büyük bir bölümü Ankara Radyosunu dinlemektedir.

Ama bu yayınlar İstanbul'a net ulaşamaz. Bunun üzerine İstanbul Radyosu üçüncü yayın dönemine başlar.

Yer bu kez Galatasaray Postanesinin ikinci katıdır.

Radyo 1 Haziran 1943'te deneme yayınlarına başlar. Radyonun spikeri, on yaşındayken ilk İstanbul Radyosunu "galenli" radyolardan kulaklıkla dinleyen Selahattin Küçük'tür.

İstanbul Radyosu'nun üçüncü yayın dönemi, 31 Mart 1944 akşamı sona erer.

1945 yılına gelindiğinde bugünkü İstanbul Radyosunun temeli atılır.

İstanbul Radyosu ilk deneme yayınlarının 4-6 Haziran tarihleri arasında Avrupa Güreş Şampiyonasında yapar. İlk naklen güreş yayınını Eşref Şefik anlatır.

Üç günlük deneme yayını başarılı geçince Basın Yayın Genel Müdürlüğü hazırlıklarını hızlandırır ve kadrolaşma aşamasına geçilir. Radyoya müdür olarak Hasan Refik Ertuğ atanır. 1 Eylül 1949'da resmen deneme yayınlarına başlanır ve nihayet 19 Kasım 1949'da düzenli yayınlara geçilir.

O gün saat 19.00'da yayın İstiklal Marşı'yla açılır. Spiker yine Selâhattin Küçük'tür. Küçük açılışı "Burası İstanbul Radyosu. 428 metre,701 kilosikl.TAW. Muhterem dinleyiciler bu akşamki yayınımıza başlıyoruz." anonsuyla yapar ve sonra dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün plağa kaydedilmiş konuşması yayımlanır.

RADYO FREKANS LİSTESİ GÜNCEL, RADYO RESMİ İNTERNET SİTESİ 

87.5 Damla FM Bölgesel Arabesk & Fantezi
87.7 Trafik İstanbul Yerel Tematik
88.0 Radyo 34 Bölgesel Arabesk & Fantezi
88.2 TRT Radyo 3 Ulusal Yabancı Müzik
88.4 Lalegül FM Yerel Karışık Müzik
88.6 İstanbul FM Bölgesel Yerli Müzik
88.8 A Haber Radyo Ulusal Karışık Müzik
89.0 Joy Türk FM Ulusal Pop
89.2 Alem FM Ulusal Karışık Müzik
89.4 CRI Türk FM Yerel Karma
89.6 Kafa Radyo Bölgesel Türkçe Pop
89.8 Show Radyo Ulusal Karışık Müzik
90.0 Radyo Viva Ulusal Karışık Müzik
90.2 A Haber Ulusal Yerli Müzik
90.4 Haber Türk Radyo Ulusal Haber
90.6 Radyo 2000 Yerel Arabesk & Fantezi
90.8 Süper FM Ulusal Karışık Müzik
91.0 Radyo Alaturka Bölgesel Türk Sanat Müziği
91.2 Radyo 45'lik Bölgesel Nostalji Müzik
91.4 TRT Radyo 2 Ulusal Karışık Müzik
91.6 TRT World Radio Yerel Haber
91.8 İstanbul'un Sesi Yerel Karışık Müzik
92.0 Kral FM Ulusal Arabesk & Fantezi
92.3 Lig Radyo Bölgesel Karışık Müzik
92.5 CNN Türk Radyo Bölgesel Haber
92.7 Bloomberg HT Radyo Bölgelsel Haber
92.9 A Spor Radyo Ulusal Karışık Müzik
93.1 TGRT FM Ulusal Karışık Müzik
93.3 Aral FM Bölgesel Karışık Müzik
93.5 Radyo Turkuvaz Ulusal Türkçe Pop
93.7 Radio FG Ulusal Yabancı Müzik
93.9 Medya FM Yerel Halk Müziği
94.1 Polis Radyosu Ulusal Karışık Müzik
94.3 Radyo Ekin Bölgesel Oyun Havaları
94.5 Rock FM Yerel Yabancı Müzik
94.7 Kral Pop Ulusal Türkçe Pop
94.9 Açık Radyo Bölgesel Yabancı Müzik
95.1 Diyanet Risalet Radyo Yerel Dini Yayın
95.3 Slow Türk Ulusal Karışık Müzik
95.6 TRT Radyo 1 Ulusal Karışık Müzik
95.8 Bayram FM Yerel Dini Yayın
96.0 Lounge O2 Yerel Yabancı Müzik
96.2 Radyo Eksen Bölgesel Yabancı Müzik
96.4 Cem Radyo Yerel Karışık Müzik
96.6 Yön Radyo Bölgesel Kültür,Türkü
96.8 Moral FM Ulusal Dini Yayın
97.0 Fenerbahçe FM Bölgesel Karışık Müzik
97.2 Metro FM Ulusal Yabancı Müzik
97.4 Diyanet Kuran Radyo Ulusal Dini Yayın
97.6 Radyo Trafik Marmara Ulusal Karışık Müzik
97.8 Meltem Radyo Ulusal Karışık Müzik
98.0 Kent FM Yerel Nostalji
98.2 Karadeniz FM Bölgesel Karışık Müzik
98.4 Best FM Ulusal Karışık Müzik
98.6 Number One Türk Ulusal Türk Halk Müziği
98.8 Star Artı FM Bölgesel Arabesk
99.0 Pal FM Yerel Karışık Müzik
99.2 Pal Nostalji Ulusal Yabancı Müzik
99.6 Zemzem FM Yerel Dini Yayın
99.8 Power Türk Ulusal Karışık Müzik
100.0 Power FM Ulusal Yabancı Müzik
100.2 Power Love FM Yerel Yabancı Müzik
100.4 Power Pop Bölgesel Karışık Müzik
100.6 Joy FM Yerel Yabancı Müzik
100.8 Şehrin Sesi Radyosu Ulusal Arabesk & Fantezi
101.0 Radyo Fenomen Ulusal Yabancı Müzik
101.2 Semerkand Radyo Ulusal Karışık Müzik
101.4 Kent FM Ulusal Türk Sanat Müziği
101.6 TRT Nağme Ulusal Rusça Haber
101.8 Radyo Mega Ulusal Karışık Müzik
102.0 Radyo Renk Yerel Yabancı Müzik
102.2 Seyr FM Bölgesel Dini Yayın
102.4 Number One FM Ulusal Yabancı Müzik
102.6 Diyanet Radyo Yerel Dini Yayın
102.8 NTV Radyo Ulusal Haber
103.0 Meteor FM Ulusal Karışık Müzik
103.2 Özel FM Yerel Dini Yayın
103.4 TRT Radyo 4 Ulusal Türk Halk Müziği
103.6 Radio Light Yerel Yabancı Müzik
103.8 Radyo Ritim Yerel Yabancı Müzik
104.0 Radyo D Ulusal Türkçe Pop
104.2 Radyo Trafik Yerel Tematik
104.4 Bizim Radyo Yerel Karışık Müzik
104.6 Radyo 7 Ulusal Karışık Müzik
104.8 Pal Doğa Yerel Karışık Müzik
105.0 Erkam Radyo Ulusal Karışık Müzik
105.2 Vav Radyo Yerel Karışık Müzik
105.4 Haber Türk Radyo Ulusal Karışık Müzik
105.6 Baba Radyo Yerel Karışık Müzik
105.8 Boğaziçi FM Bölgesel Arabesk
106.0 Pal Station Yerel Yabancı Müzik
106.2 Virgin Radio Yerel Yabancı Müzik
106.4 RS FM Rusyanın Sesi Bölgesel Nostalji
106.6 Pal Orient Yerel Karma
106.8 TRT Kent Radyo İstanbul Ulusal Haber
107.0 Radyo Seymen Ulusal Türk Halk Müziği
107.2 Radyo Spor Ulusal Yerli Müzik
107.4 Radio Voyage Ulusal Yabancı Müzik
107.6 Akra FM Ulusal Karışık Müzik
107.8 Radyo Hevi Yerel Kürtçe
108.0 Radyo Dolunay Yerel Dini Yayın


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