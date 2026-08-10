Radyo dinle canlı, güncel radyo frekans bilgisi, Canlı radyo nasıl dinlenir?

Radyo dinle etkinliğini gerçekleştirmek için bir çok türkü yayını, türk sanat müziği yayını yapan radyo bulunmaktadır. Radyo yayını dinlemek için radyonuzun olması veya internet üzerinden dilediğiniz radyo kanalını açabilirsiniz. Güncel radyo frekans listesi, Ücretsiz radyo dinle, en güzel radyo kanalları, radyoda maç yayını, canlı izle dinle ücretsiz radyo, trt türki dinle canlı, trt türkü radyo, trt radyo, ajans dinle, yön radyo, türkü radyo, pop radyo, doğa radyo, radyo voyage, açık radyo, radyo dinlemek istiyorum, habertürk radyo, haber radyo, canlı radyo, radyoda maç, trt dinle, radyo turkuvaz, canli radyo, canli radyo dinle, best fm canlı, kafa radyo canlı, kent fm canlı, trt fm canlı aramalarını yapabilirsiniz.
Bu sorunun net bir cevabı yok. Radyo günümüzdeki son şeklini alana kadar birçok isimden söz etmek mümkün. Radyoya katkıda bulunan bilim insanları ve mucitlerden her biri, radyo teknolojisindeki öncü çalışmaları, yenilikleri ve geliştirmelerinden dolayı genel olarak radyonun mucidi olarak anılırlar.TRT TÜRKÜ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINİSTANBUL RADYO KANALLARI LİSTESİ
87.5 - Delta FM
87.7 - Radyo 24 Spor
88.0 - Radyo 34
88.2 - TRT Radyo 3
88.4 - Lalegül FM
88.6 - İstanbul FM
88.8 - Burç FM
89.0 - Joy Turk
89.2 - Alem FM
89.4 - Radyo Duble
89.6 - Müjde FM
89.8 - Show Radyo
90.0 - Radyo Viva
90.2 - A Haber Radyo
90.4 - Haberturk Radyo
90.6 - Radyo 2000
90.8 - Süper FM
91.0 - Radyo Alaturka
91.2 - Radyo Slowtime
91.4 - TRT FM
91.6 - Radyo Nur
91.8 - İstanbul'un Sesi
92.0 - Kral FM
92.3 - Lig Radyo
92.5 - CNN Turk Radyo
92.7 - Bloomberg Radyo
92.9 - Kanalturk Radyo
93.1 - TGRT FM
93.3 - Radyo Karadenizin Sesi
93.5 - Radyo Mehtap
93.7 - FG (Future Generation) Radio
93.9 - Medya FM
94.1 - Polis Radyosu
94.3 - Radyo Ekin
94.5 - Rock FM
94.7 - Kral Pop FM
94.9 - Açık Radyo
95.1 - Özgür Radyo
95.3 - Slowturk
95.6 - TRT Radyo1
95.8 - Bayram FM
96.0 - Lounge FM
96.2 - Radyo Eksen
96.4 - Cem Radyo
96.6 - Yön Radyo
96.8 - Radyo Moda
97.0 - Radyo Fenerbahçe
97.2 - Metro FM
97.4 - Radyo Feza
97.6 - Radyo Müzik
97.8 - Meltem Radyo
98.0 - Damga Fm
98.2 - Radyo Karadeniz
98.4 - Best FM
98.6 - Numberone Turk
98.8 - Star+
99.0 - Karmaturk
99.2 - Pal FM
99.4 - MaxiMusic
99.6 - Zemzem FM
99.8 - Powerturk
100.0 - Power Fm
100.2 - Power Love
100.4 - Radyo Fenomen
100.6 - Joy FM
100.8 - Radyo İlaç
101.0 - Capital Radio
101.2 - Semerkand Radyo
101.4 - Radyo Avrasya
101.6 - TRT Nağme
101.8 - Radyo Vatan
102.0 - Luxury Lounge FM
102.2 - Seyr FM
102.4 - Number1 FM
102.6 - Radyo Planet
102.8 - NTV Radyo
103.0 - Meteorolojinin Sesi Radyosu
103.2 - Özel FM
103.4 - TRT Türkü
103.6 - Radyo Light
103.8 - Dinamo FM
104.0 - Radyo D
104.2 - Radyo Trafik
104.4 - Bizim Radyo
104.6 - Radyo 7
104.8 - Radyo Ahenk
105.0 - Moral FM
105.2 - Radyo Cihan
105.4 - Radyo Mega
105.6 - Baba Radyo
105.8 - Radyo imparator
106.0 - Pal Station 106
106.2 - Virgin Radio Türkiye
106.4 - RS (Rusya'nın Sesi) FM
106.6 - Radio X
106.8 - Samanyolu Haber Radyo
107.0 - Radyo Seymen
107.2 - Radyo Spor
107.4 - Radyo Voyage
107.6 - Akra FM
107.8 - Radyo Özlem
108.0 - Dolunay FM TÜRK RADYOCULUĞU 93. YILINDA
Türk radyoculuğunun 93 yıllık köklü geçmişinden güç alarak Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam eden TRT, 6 Mayıs Radyo Günü'nü tüm radyo ve dinleyicileriyle kutluyor.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk resmi radyo yayınının 6 Mayıs 1927'de yapılmaya başlanmasından dolayı 6 Mayıs Radyo Günü, 2009'dan itibaren her yıl farklı bir ilde düzenlenen "TRT Radyo Günleri" etkinliğiyle kutlandı. TRT 16 FARKLI RADYO KANALIYLA TÜM TÜRKİYE'DE
Günümüzde TRT Radyoları, 93 yıllık köklü geçmişinden güç alarak, kamu hizmeti ilke ve esasları rehberliğinde dinleyici odaklı, dinamik yayın anlayışıyla bu alanda öncü rolünü üstleniyor. Farklı kimlik ve formatlarda yayın yapan toplam 16 ulusal ve bölgesel kanallarıyla karasal vericiler, uydu ve internet üzerinden Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuruyor. RADYOYU KİM İCAT ETTİ?
Alman bilim insanı Heinrich Hertz (1857-1894)1888 yılında elektromanyetik radyasyonun üretilebileceğini ve takip edilebileceğini kanıtlar. Bugün radyo dalgaları olarak bilinen bu radyasyona o dönemde "Hertzian Dalgaları" ya da "aetheric dalgalar" denmekteydi. İngiliz bilim insanı James Clerk Maxwell (1837-1879) 1865 yılında elektronik olarak üretilen radyo dalgalarının yayılma teorisini kurguladı. 1894 yılında Hertz'in ölümünün ardından bilim adamının eski keşifleriyle ilgili makaleler yeniden yayımlanır… Amerikalı bilim insanı David Edward Hughes (1831-1900) 1879 yılında, yaptığı basit bir alıcı verici devresi ile kablosuz olarak sinyaller yayınlayıp aldı. Keşfinin insanlık için ne kadar önemli olduğunun henüz farkında değildi ve bu deneyiminin sonuçlarını yayımlamak için 20 yıl geçmesini bekledi… Günümüzde bir deha olarak kabul edilen Sırp kökenli Amerikalı bilim insanı Nikola Tesla (1856-1943) 1898'de Madison Square Garden'da yapılan bir sergide, bir tekneyi uzaktan kontrol etmek için radyo sinyalleri teknolojisini kullandı. Bu teknolojiyi patentliyen ilk isim oldu… İtalyan bilim insanı Guglielmo Marconi (1874-1937) bu konuya ilgi duyar, kendinden önce gelen fizikçi ve araştırmacıların çalışmaları üzerinde değişiklikler yaparak Maxwell'in teorisini pratikte uygular ve radyonun ticari bir başarı kazanmasını sağlar. Tesla ile Marconi arasında uzun süren dava sonunda bu buluşun patenti Yüksek Mahkeme tarafından 1943'te Tesla'ya verildi… 1900 yılında Kanadalı bilim insanı Reginald Fessenden (1866-1932) 1906 Noel öncesinde ilk radyo yayınını yaptı. Massachusetts Brant Rock'dan bir radyo sinyali gönderdi. Bu sinyali denizdeki bazı telsizciler, bu sinyali ses ve müzik olarak duydular. Bu, ses modülasyonlu ilk iletimdi… TÜRKİYE'DE RADYO
Bir zamanlar ülkemizin dünyaya açılan tek penceresi olan İstanbul Radyosunun ilk stüdyosu Sirkeci'deki Büyük Postane'nin üstünde, beş kilowatlık vericisi de Eyüp'ün Osmaniye (Hasdal) köyündeydi. İstanbul Radyosu'nun ilk dönem programları önceleri haftada üç gündü ve akşamları yapılıyordu. Radyonun sanatçı kadrosu da keman, klarnet, kanun, ut ve iki okuyucudan oluşuyordu.
İlk İstanbul Radyosunda görev alanlardan bazıları. Arka sırada soldan sağa Udi Nevres Bey, Tamburi Refik Fersan, Ali Rıza Şengel, Mesut Cemil ve Selahattin Demircioğlu. Oturanlar soldan sağa udi Hayriye Hanım, kanuni Vecihe Daryal ve kemençeci Ruşen Ferit Kam.
İlk İstanbul Radyosunda görev alanlardan bazıları. Arka sırada soldan sağa Udi Nevres Bey, Tamburi Refik Fersan, Ali Rıza Şengel, Mesut Cemil ve Selahattin Demircioğlu. Oturanlar soldan sağa udi Hayriye Hanım, kanuni Vecihe Daryal ve kemençeci Ruşen Ferit Kam. | Kaynak: İstanbul Radyosu /Anılar,Yaşantılar adlı kitap
İstanbul Radyosunun birinci dönem yayınları 1936 yılında sona erdi.
Ancak Atatürk'ün 1936 yılında meclisi açış nutkunda radyo yayınları konusuna değinmesi ve radyoculuğun devlet eliyle yürütülmesini dilemesi hükümeti harekete geçirdi. Ve aynı yıl bugünkü Ankara Radyosu binasının temeli atıldı. Ankara Radyosu Cumhuriyet'in 15. yıl dönümünde, 28 Ekim 1938 tarihinde dönemin Nafia Bakanı Ali Çetinkaya'nın konuşmasıyla yayına başladı. TÜRKİYE'DE RADYO İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DÖNEM
Fakat İstanbul, radyo yayınları için büyük önem taşıyordu. Halk da radyo yayınlarının yeniden başlaması yolunda hükümete baskı yapıyordu.
Baskıların artması üzerine PTT, eldeki teçhizatla Beyoğlu Parmakkapı Sokağı'ndaki Ambassador Oteli'nin iki katını kiraladı ve 1936'da İstanbul Radyosu yeniden yayına geçti. Buradaki yayın 1938 yılına kadar sürdü.
Ülke İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuzluklarını yaşamaktadır ve olup bitenden haberdar olmak istemektedir. Bu konudaki tek kaynak Ankara Radyosudur.
Yurdun büyük bir bölümü Ankara Radyosunu dinlemektedir.
Ama bu yayınlar İstanbul'a net ulaşamaz. Bunun üzerine İstanbul Radyosu üçüncü yayın dönemine başlar.
Yer bu kez Galatasaray Postanesinin ikinci katıdır.
Radyo 1 Haziran 1943'te deneme yayınlarına başlar. Radyonun spikeri, on yaşındayken ilk İstanbul Radyosunu "galenli" radyolardan kulaklıkla dinleyen Selahattin Küçük'tür.
İstanbul Radyosu'nun üçüncü yayın dönemi, 31 Mart 1944 akşamı sona erer.
1945 yılına gelindiğinde bugünkü İstanbul Radyosunun temeli atılır.
İstanbul Radyosu ilk deneme yayınlarının 4-6 Haziran tarihleri arasında Avrupa Güreş Şampiyonasında yapar. İlk naklen güreş yayınını Eşref Şefik anlatır.
Üç günlük deneme yayını başarılı geçince Basın Yayın Genel Müdürlüğü hazırlıklarını hızlandırır ve kadrolaşma aşamasına geçilir. Radyoya müdür olarak Hasan Refik Ertuğ atanır. 1 Eylül 1949'da resmen deneme yayınlarına başlanır ve nihayet 19 Kasım 1949'da düzenli yayınlara geçilir.
O gün saat 19.00'da yayın İstiklal Marşı'yla açılır. Spiker yine Selâhattin Küçük'tür. Küçük açılışı "Burası İstanbul Radyosu. 428 metre,701 kilosikl.TAW. Muhterem dinleyiciler bu akşamki yayınımıza başlıyoruz." anonsuyla yapar ve sonra dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün plağa kaydedilmiş konuşması yayımlanır. RADYO FREKANS LİSTESİ GÜNCEL, RADYO RESMİ İNTERNET SİTESİ