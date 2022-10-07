Rachid Ghezzal ilk 11'e dönüyor!

Beşiktaş'ın zirve yarışında geri planda kalması teknik ekibi üzerken, sakatlığı geçen Cezayirli futbolcu Ghezzal'ın 90 dakika oynayabilecek seviyeye gelmesi takımda sevinç yarattı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, cumartesi günü Giresunspor'la deplasmanda oynanacak mücadelede Cezayirli yıldızı ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.
Rachid Ghezzal, yaklaşık 5 haftalık sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girmişti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, cumartesi günü Giresunspor'la deplasmanda oynanacak mücadelede Cezayirli yıldızı ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.
Rachid Ghezzal, yaklaşık 5 haftalık sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girmişti.
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