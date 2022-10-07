Rachid Ghezzal ilk 11'e dönüyor!

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Giresunspor karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı bekliyor.

, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal ilk 11'e dönüyor!
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07 Ekim 2022 13:25
Beşiktaş'ın zirve yarışında geri planda kalması teknik ekibi üzerken, sakatlığı geçen Cezayirli futbolcu Ghezzal'ın 90 dakika oynayabilecek seviyeye gelmesi takımda sevinç yarattı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, cumartesi günü Giresunspor'la deplasmanda oynanacak mücadelede Cezayirli yıldızı ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

Rachid Ghezzal, yaklaşık 5 haftalık sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girmişti.

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