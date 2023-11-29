R.Sociedad Salzburg Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | R.Sociedad Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. R.Sociedad Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, sahasında Gerhard Struber'in ekibi Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Peki, R.Sociedad - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte R.Sociedad - Salzburg maçı canlı izleme detaylarıReale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.Real Sociedad, Şampiyonlar Ligi'nde evinde Benfica'yı 3-1 mağlup etmişti.Salzburg ise evinde Inter'e 1-0 mağlup olmuştu.20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen)20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)23:00 Arsenal - Lens (Exxen)23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)23:00 Braga - Union Berlin (Exxen)23:00 Benfica - Inter (Exxen)23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)