Haber Tarihi: 29 Kasım 2023 16:00 - Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 16:00

R.Sociedad Salzburg Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | R.Sociedad Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

R.Sociedad - Salzburg maçı canlı izle şifresiz izle | R.Sociedad - Salzburg maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Real Sociedad, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Salzburg ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan R.Sociedad - Salzburg maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, R.Sociedad - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte R.Sociedad Salzburg maçı canlı izleme detayları

R.Sociedad Salzburg Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | R.Sociedad Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. R.Sociedad Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, sahasında Gerhard Struber'in ekibi Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Peki, R.Sociedad - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte R.Sociedad - Salzburg maçı canlı izleme detayları
R.SOCİEDAD – SALZBURG MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

REAL SOCIEDAD - SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

REAL SOCIEDAD - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Real Sociedad, Şampiyonlar Ligi'nde evinde Benfica'yı 3-1 mağlup etmişti.

Salzburg ise evinde Inter'e 1-0 mağlup olmuştu.

GÜNÜN MAÇLARI

A GRUBU


20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)

23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen)

B GRUBU

20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


23:00 Arsenal - Lens (Exxen)

C GRUBU

23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)

23:00 Braga - Union Berlin (Exxen)

D GRUBU

23:00 Benfica - Inter (Exxen)

23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
R.Sociedad
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