R.Sociedad Salzburg Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | R.Sociedad Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. R.Sociedad Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, sahasında Gerhard Struber'in ekibi Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Peki, R.Sociedad - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte R.Sociedad - Salzburg maçı canlı izleme detayları
R.SOCİEDAD – SALZBURG MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ REAL SOCIEDAD - SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak. REAL SOCIEDAD - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Real Sociedad, Şampiyonlar Ligi'nde evinde Benfica'yı 3-1 mağlup etmişti.
Salzburg ise evinde Inter'e 1-0 mağlup olmuştu. GÜNÜN MAÇLARI A GRUBU
20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)
23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen) B GRUBU
20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)
23:00 Arsenal - Lens (Exxen) C GRUBU
23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)
23:00 Braga - Union Berlin (Exxen) D GRUBU
23:00 Benfica - Inter (Exxen)
23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)
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