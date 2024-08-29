Pringles Türkiye'den çekildi mi?

Cips markası Pringles'ın Türkiye'de çekildiği iddia edildi. Pringles'ın 165 gramı 50 lirayı bulurken vatandaşlar fiyat artışından şikayetçiydi. Pringles fiyatları normalde 30-40 TL arasındayken Türkiye'den çekileceği iddiaları sonrası pek çok sitede fiyatlar 300 TL'ye kadar yükseldi.



Pringles; "Türkiye'den çekildi." iddialarını yalanladı. Firma şu açıklamada bulundu. "Pringles markalı ürünlerimizin Türkiye'den çekilmesi söz konusu değildir. Ürünlerimiz ithal olduğundan geliş süreçlerinde zaman zaman aksaklıklar olabiliyor. Bir ay içinde tekrar marketlerde kontrol etmenizi rica ederiz."

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