Perşembe zikirileri 2023: Perşembe günü okunacak esmalar, duaların anlamları ve faziletleri

Perşembe günü çekilecek tesbihler! Dinimizce perşembe gecesi mübarek gecelerden biridir. Özellikle perşembeyi cumaya bağlayan gece tüm dua ve dileklerin kabul edildiği gecedir. Bu geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan birçok kişi Perşembe günü hangi tesbihlerin çekileceğini ve hangi duaların okunacağını merakla araştırmaya devam ediyor. Duaların kabul olduğu ve ibadetlere ağırlık verildiği bu günlerde müslümanlar dua eder ve dileklerini Allahu Teala'ya iletirler. İşte, Perşembe günü çekilecek tesbihler! Perşembe günü okunacak dualar nelerdir? Detaylar haberimizde...

Perşembeyi Cumaya bağlayan gece abdest alınır…

Başlamadan önce

1- İstiğfar: 70 kere "Estağfirullah el azim ve etübü ileyh" okunur.

2- Salavat :70 kere "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim" okunur.

Kimki Perşembe günü aşağıdaki dilek duasını okursa Allah inşallah dileğini kabul eder.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme rabbena lekel hamdü küllüh.Ve lekel mülkü küllüh.Ve bi yedikel hayru küllüh.Ve ileyke yerciul emru küllüh.Ve ala niyetühu ve sirruh.

Ve enete münteşeh şani küllih.Sübhane zil mülki vel melekut. Sübhane zil izzeti vel ceberut.Sübhanel hayyillezi la yemut.

Sübhanel melikil haliym.Sübhanellahil vahidil azıym.Tebarekallahü ahsenül halıkıyn.Allahümme inni euzü bike minel küfri ba'del iman.Ve mined dalaleti ba'del hüda.Ve minel hevani ba'del kerameh.

Ve minez zülli ba'del ızzi.Ve minel hılafi ba'del kabul.Allahümme entel evvelü fe leyse kableke şey.Ve entel ahiru fe leyse ba'deke şey.Ve entez zahiru fe leyse fevkake şey.Ve entel batinü fe letse duneke şey.Ve entel kahiru fevka ıbadik.Vel bakıy ba'de fenai halkıke ve entel azizül hakim.

Sübhaneke tebarakte ve tealeyte amma yekulüz zalimüne ulüvven kebira.Velhamdü lillahi hamden kesira.Bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaıynet tayyıbiynet tahırin.