Haber Tarihi: 29 Ekim 2023 16:19 - Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 16:19

Pendikspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Pendikspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'leri netleşiyor. Lider Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Pendikspor'a konuk olacak. Peki, Pendikspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Pendikspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.
Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Mücadele BeIN Sport'tan canlı yayınlanacak.

Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

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Pendikspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Pendikspor

Erdem, Erdem, Berkay, Welinton, Sequeira, İbrahim, Vukovic, Halil, Oscar, Diaby, Erdencan.

Fenerbahçe

Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanki, İrfan Can, Tadic, Dzeko.




Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra Ludogorets karşısında sakatlanan Djiku da takımdaki yerini alamayacak.

Deplasmanda gol yemedi

Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Pendikspor'la ligde ilk randevu

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Samet Akaydın'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Pendikspor karşısında formaya yakın görünüyor.

Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Djiku'nun yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmada Becao-Samet ikilisine yer vermesi bekleniyor.

Samet Akaydın, bu sezon ligde 4 maçta forma giyerken toplamda 51 dakika sahada kaldı.

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