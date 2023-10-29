Pendikspor Fenerbahçe canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Pendikspor - FB maçı canlı izle HD

Pendikspor Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 9. haftasında Pendikspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise evinde sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Antalyaspor - Galatasaray maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanıyor.



PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE









PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Mücadele BeIN Sport'tan canlı yayınlanacak.



Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor.



Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.





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Erdem, Erdem, Berkay, Welinton, Sequeira, İbrahim, Vukovic, Halil, Oscar, Diaby, Erdencan.Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanki, İrfan Can, Tadic, Dzeko.Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra Ludogorets karşısında sakatlanan Djiku da takımdaki yerini alamayacak.Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Pendikspor karşısında formaya yakın görünüyor. Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Djiku'nun yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmada Becao-Samet ikilisine yer vermesi bekleniyor. Samet Akaydın, bu sezon ligde 4 maçta forma giyerken toplamda 51 dakika sahada kaldı.Fenerbahçe bu sezon oynadığı tüm resmi maçları kazanarak 18'de 18 yaptı. Bu durumun takım üzerinde baskı oluşturmaması için teknik heyet takımla toplantılar yapıyor. Her zaman önlerindeki maçı düşünmeleri gerektiğini anlatan teknik adamlar, bunu söylerken çalışmalardaki eylemleri de bu yönde oluyor. Bir maç kazanılmadan diğerini düşünmüyor. Teknik heyet, "Kazanılanları saymıyoruz" diyerek, bu konuya takılmamaları gerektiğini dile getiriyor.Fenerbahçe, bugünkü Pendikspor maçına 100. yıl özel formasıyla çıkacak. Formanın ön yüzünde Atatürk'ün portresi yer alırken, 1923 yılındaki formadan ilham alınarak desenler çubuklu formaya işlendi. Yakasındaki iplerin de özgürlüğü uğruna birbirine kenetlenen, kadınıyla, erkeğiyle bağımsızlık mücadelesi veren kahraman Türk halkını temsil ettiği ifade edildi. Formanın arka yüzünde ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde Cumhuriyetimizin 6. yılında çekilen tarihi fotoğraf bulunuyor.Pendikspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, son zamanlarda gösterdiği performansla parmak ısırtan İsmail Yüksek'e, hocası İsmail Kartal özel bir görev verdi. Alexander Djiku'nun yokluğunda İsmail Yüksek'e önemli bir görev daha düşüyor. Takımın en formda isimlerinden olan futbolcunun savunma katkısının yanısıra topla çıkışlarda da destek vermesi gerekecek. Özellikle Djiku savunmadan ilk çıkışta doğru pas tercihleriyle atağı ilk başlatan isim oluyordu. Bugün olmayacağı için bu çıkışlardaki ilk istasyon hemen savunmanın önünde oynayacak olan İsmail Yüksek olacak.





