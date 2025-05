Paris Saint Germain Inter izle link TRT 1, PSG Inter izle

PSG INTER MAÇI CANLI, TIKLA

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Paris Saint-Germain ile Inter Münih Allianz Arena'da karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...PSG ile Inter arasındaki zorlu Avrupa Ligi mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, yarın milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek."Devler Ligi"nde final maçı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Saat 22.00'da başlayacak final mücadelesi, TRT1'den naklen yayımlanacak. Maç öncesi, sırası ve sonrasında tüm gelişmeler Sporx'te olacak.Final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan 40 yaşındaki Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, BarcolaSommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, ThuramInter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele edecek ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, kupa sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.Inter ve Paris Saint-Germain arasında ilk kez oynanacak bir Şampiyonlar Ligi maçı olacak.1992/93 sezonundaki finalden sonra Fransa ve İtalya takımları arasında oynanacak ikinci final olacak. O maçta Marsilya, Milan'ı 1-0 yenmişti ve o maç da Münih'teki Olympiastadion'da oynanmıştı.Paris, 2020'de Lizbon'da Bayern Münih'e yenildiği finalden daha iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Üç kez şampiyon olan Inter, en son 2010 yılında kupayı kaldırdı ve Simone Inzaghi yönetiminde bir final maçına katıldı, ancak 2023 finalinde İstanbul'da Manchester City'ye yenildi.Paris, lig aşamasında çalkantılı bir yolculuk geçirdi. Sarsıntılı bir başlangıcın ardından, son üç grup maçını kazanarak 15. sırayı elde etti. Yerel rakibi Brest'i 10-0 yenerek play-off'lara kalması, mücadelesini ateşledi. Luis Enrique'nin takımı, evinde aldığı yenilgiyi telafi ederek lig aşamasını birinci bitiren Liverpool'u penaltılarda eledi, ardından Aston Villa'yı (toplamda 5-4) ve Arsenal'i (toplamda 3-1) eledi. Arsenal'e karşı alınan galibiyet, lig aşamasında alınan yenilginin intikamı oldu.Inter ise lig aşamasında en istikrarlı takımlardan biri oldu ve sadece bir mağlubiyetle dördüncü sırada yer aldı. Bu mağlubiyet, Bayer Leverkusen'e 1-0 yenildikleri maçtı ve bu maçta lig aşamasındaki tek golü yediler. Eleme aşamasında Simone Inzaghi'nin takımı Feyenoord'u kolayca geçti, Bayern'i 4-3'lük toplam skorla zorlu bir mücadelede eledi, ardından Barcelona'yı toplamda 7-6 biten nefes kesici bir yarı final maçında yendi.Paris, Reims (1955/56, 1958/59) ve Marsilya (1990/91, 1992/93) ardından Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline iki kez ulaşan üçüncü Fransız takımı oldu. Son 11 Şampiyonlar Ligi maçının dokuzunu kazandı (2 mağlubiyet) ve son dokuz maçının yedisinde ilk golü attı.Bu, Inter'in yedinci Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finali olacak. Bu sezon 10 maç kazandıılar ve bir UEFA turnuvasında tek bir sezonda elde ettiği en iyi sonuç. Inter, bu sezon 14 Şampiyonlar Ligi maçından sadece birini kaybetti ve son sekiz maçta yenilmedi (6G 2B).UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 finalinde İtalyan kulübü Inter, 4. şampiyonluk için sahaya çıkarken Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ise ikinci finalinde ilk defa kupayı kaldırmak için mücadele edecek.Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunun tarihine bakıldığında Inter, 1964, 1965 ve 2010 yılları olmak üzere 3 kez mutlu sona ulaştı. İtalyan ekibi; 1967, 1972 ve 2023 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, 4. şampiyonluk için Münih'te PSG karşısında sahaya çıkacak.Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 23 farklı ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.PSG, finalden zaferle ayrılması durumunda kupayı kazanan 24. ekip olarak tarihe geçecek. İspanya temsilcisi Real Madrid 15 kezle UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım ünvanını elinde tutuyor. Bu organizasyonda ayrıca Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı."Devler Ligi"nde iki yıl önce İstanbul'da Manchester City'ye 1-0 kaybettikleri finalden sonra bu yıl yeniden finale yükselerek Avrupa'nın bir numaralı kupasında son 3 yılda 2'inci kez final mücadelesine çıkacaklarını hatırlatılan Çalhanoğlu, "3 sene içinde 2'inci kez Şampiyonlar Ligi finali oynayacağım. Bunun için çok mutluyum. İlk Şampiyonlar Ligi finalinde nasip olmadı. Sonrasında çok üzüldüm, bayağı üzüldüm çünkü çok istiyordum ama nasip değilmiş. İnşallah bu sefer olur. Çünkü o maçtan sonra bayağı üzerine kattık takım olarak. Kulüp olarak da takım olarak da çok şeyler kattık. Ve daha çok tecrübe kazandığımızı düşünüyorum. Şimdi nasıl hazırlanacağımızı biliyoruz, nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Paris iyi takım. Barcelona veya Bayern Münih gibi çok güçlü takım. Ama biz hep kendimize güvenerek sahaya çıktık. Kazanacağımıza hep inanıyorduk. İnanmak biliyorsunuz başarının yarısıdır. Biz hep öyle sahaya çıktık. İnşallah bu sefer nasip olur.""Daha önce böyle anları yaşadık ve alışkınız. İtalyan futbolunu biliyoruz. Çok iyi defans yapıyorlar. Finale hazırız, takım olarak çok uyumlu bir ekibiz ve yapabileceğimizin en iyisini sahaya yansıtmak istiyoruz. Oyuncular, tarih yazmak isteyecekler. Olmamız gereken yerdeyiz. Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Final maçındaki motivasyonum, PSG'ye takımın ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmaya çalışmak olacak""Final maçı çok heyecan verici. Burada olmayı ilk maçtan itibaren hak ettik. Önemli kulüpleri yenerek finale geldik. Bu finale nasıl hazırlanmamız gerektiği tecrübe ettik ve bu sefer detaylara daha fazla önem verdik. Her oyuncumuz oynayabilir. Bu da benim için bir avantaj olacak. Her maç farklı. Kimin favori olduğunu söyleyemem. Bu maçlarda galibiyet bazı anlara bağlıdır. Finalin mental boyutu çok önemli. Oyuncularım çok çalıştı. Ligde hayal kırıklığına uğradık. Yarın sahaya çıkacak 11'i belirleyeceğim. Tüm oyuncular oynamaya hazır. Kararlık, inanmak, detaylar ve hazırlıklar çok önemli olacak.""Finalde her şey olabilir ama yarına hazırız. Bireysel performanstan daha önemlisi takım olarak iyi oynamalıyız. Final maçı, bizim için sezondaki en önemli maç olacak ve en iyi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız.""Maça hazırız, motiveyiz, rakibe saygı duyuyoruz ve en iyi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Finali kazanmayı hak ediyoruz. Zor maçlar geride izler de bırakıyor. Manchester City karşısında kazanamadık. Bu sefer detaylara daha fazla odaklanarak kazanmak istiyoruz."Takım olarak çok iyi hazırlandık ve umarım tarih yazarız. Şampiyonluk için duygularımızı bir kenara bırakmamız ve sahaya en iyi oyunumuzu yansıtmamız gerekiyor.""Tekrar finalde oynamaktan çok mutluyum. En iyi oyunumuzu ortaya koymamız lazım. Umarım maçı kazanabiliriz. Bu sezonki performansımdan memnunun. Son 3 yıldaki ikinci Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağım. Bu süreçte daha fazla geliştik, çok çalıştık, zor takımlara karşı oynadık. Umarım bu sefer Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuz için doğru zaman gelmiştir, umarım amacımıza ulaşırız."