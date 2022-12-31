Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 13:32 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 13:32

Oryantal Didem kimdir, kaç yaşında, hayatı; Oryantal Didem Kınalı

Oryantal Didem, İbo Show 2023 Yılbaşı programına danslarıyla renk katacak. Peki, Oryantal Didem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Oryantal Didem

Oryantal Didem kimdir, kaç yaşında, hayatı; Oryantal Didem Kınalı
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İbo Show programının konuklarından biri başarılı oryantal Didem Kınalı oldu. Enerjisiyle ve danslarıyla meşhur olan Oryantal Didem'in hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.

ORYANTAL DİDEM KİM?
Didem Kınalı, 6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da dünyaya geldi. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır.Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Sonrasında ise lise eğitimini de tamamladı. 1993 yılında yayın hayatına başlayan İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyurdu. Başarılı oryantal 1,62 boyundadır.



 
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