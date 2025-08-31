Old Firm'de gol sesi çıkmadı!

İskoçya Premiership'in 4. hafta karışlaşmasında Glasgow Rangers ile Celtic karşı karşıya geldi.
Ibrox Stadyumu'nda oynanan derbi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Rangers gelecek hafta kendi evinde Hearts'ı ağırlarken, Celtic ise Kilmarnock ile karşılaşacak.
Rangers'ın 33. dakikada John Souttar ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Rangers, 4 puana yükseldi. Celtic ise 10 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu
