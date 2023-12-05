Haber Tarihi: 05 Aralık 2023 09:39 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 09:39

Okullar tatil mi? 5 Aralık 2023 bugün ve yarın okullar tatil mi?

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Balıkesir'de hissedildi, birçok şehirde endişe yaşayan öğrenciler yarın okullar tatil mi, okul var mı araştırıyor. Depremden dolayı sadece Yalova'nın Armutlu ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün (4 Aralık Pazartesi) ara verildi, eğitime tüm il ve ilçelerde devam edilecek. Peki, buün okullar tatil mi? 5 Aralık 2023 bugün ve yarın okullar tatil mi?

Okullar tatil mi? 5 Aralık 2023 bugün ve yarın okullar tatil mi?
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5 Aralık okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem milyonlarca kişi tarafından hissedildi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde saat 10:42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.98 km olarak duyuruldu. Deprem, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. Öğrenciler ve veliler de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.  İstanbul Valisi Davut Gül ise olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

5 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ? ARMUTLU'DA TATİL KARARI!
 
Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. Depremi hisseden veliler ve vatandaşlar da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. 

Armutlu'da okullar tatil edildi!

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Yalova'nın Armutlu ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün (4 Aralık Pazartesi) ara verildi.

Yarın okulların tatil edildiğine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan iki deprem sonrasında yapılan açıklamada "Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi Gemlik açıklarında  5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.  Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.  Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
 
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