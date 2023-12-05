Okullar tatil mi? 5 Aralık 2023 bugün ve yarın okullar tatil mi?

5 Aralık okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem milyonlarca kişi tarafından hissedildi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde saat 10:42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.98 km olarak duyuruldu. Deprem, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. Öğrenciler ve veliler de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül ise olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. Depremi hisseden veliler ve vatandaşlar da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Armutlu'da okullar tatil edildi!

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Yalova'nın Armutlu ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün (4 Aralık Pazartesi) ara verildi.