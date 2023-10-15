Haber Tarihi: 15 Ekim 2023 13:42 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 13:42

Okullar tatil mi 15 Ekim 2023 MEB? Bugün, yarın okullar tatil mi?

15 Ekim okullar tatil mi 2023? Bugün ve yarın okullar tatil mi? sorusu bölge illerde devam eden sağanak yağışlarla beraber gündeme geldi. Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından, etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sel ve su baskını meydana gelirken, veli ve öğrencilerin gözü de valiliğin açıklamasına çevrildi. Peki, okullar tatil mi? MEB 15 Ekim 2023 bugün, yarın okullar tatil mi?

Okullar tatil mi 15 Ekim 2023 MEB? Bugün, yarın okullar tatil mi?
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Son dakika okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji'den verilen uyarılar ardından yurt genelinde yağış birçok bölgede etkisini sürdürüyor. Öğrenci ve veliler il il araştırmalara başlarken Samsun Valiliği'nden açıklama geldi. ''15 Ekim bugün okullar tatil mi, var mı, kaç gün tatil'' soruları yanıt arıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi hava durumu ile okulların durumu araştırılıyor. Peki, okullar tatil mi, ders var mı? İşte, yanıtı!
OKULLAR TATİL Mİ 15 EKİM 2023?

15 Ekim günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili Valiliklerden henüz bir açıklama gelmedi. Okullarda eğitime devam edilecek.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

Yeni eğitim dönemi 2023-2024 yılında 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Şu an 7 Ekim 2023 tarihinde olduğumuza göre, okulların kapanmasına tam olarak 253 gün kalmış durumda. Ancak, bu tarih özel faktörlere veya değişikliklere bağlı olarak değişebilir. Pandemi gibi önceki yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle bu tür değişiklikler gördük. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

2023 yılında okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Yarıyıl tatili ise 22 Ocak - 2 Şubat arasında olacak. İkinci dönem 5 Şubat'ta başlayacak ve ikinci dönemin ara tatili 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süredir gündemde olan 4 gün okul, 3 gün tatil iddiası hakkında 'Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok.' dedi. Böylelikle öğrenci ve velilerin kafalarındaki soru işareti giderilmiş oldu. Bu kapsamda4 gün okul, 3 gün tatil söylemlerinin asılsız olduğu da netlik kazandı.

 


 

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