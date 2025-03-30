Oğuz Aydın'ın yükselişi devam ediyor!

İlk kez sırtına geçirdiği milli formayla harikalar yaratan Fenerbahçeli futbolcu Oğuz Aydın, kaldığı yerden devam ediyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Uluslar Ligi Play-Off aşamasında Macaristan'a karşı oynadığı iki karşılaşmada da büyük beğeni toplayan Oğuz Aydın, toplamda atılan 6 golün yarısında asiste imzasını attı.
Milli heyecanı ilk kez yaşamasına karşın sahanın en iyilerinden birisi olan Oğuz, milli takım dönüşünde soluğu hemen Bodrum Futbol Kulübü deplasmanında aldı.
Burada da sergilediği performansla takımını sırtlayan Oğuz, rakip fileleri havalandırmayı başardı.
TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Oynadığı son 3 maçta 4 golle skora katkı yapan Oğuz kısa süre içerisinde Allan Saint-Maximin'i kulübeye hapsetmeyi başarıp takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.
BU SEZON OĞUZ AYDIN
Bu sezon sarı-lacivertli forma altında 20 resmi maça çıkan milli oyuncu toplamda 6 gol atarken 6 da asiste imzasını atarak 12 tabela katkısı sağladı.
Uluslar Ligi Play-Off aşamasında Macaristan'a karşı oynadığı iki karşılaşmada da büyük beğeni toplayan Oğuz Aydın, toplamda atılan 6 golün yarısında asiste imzasını attı.
Milli heyecanı ilk kez yaşamasına karşın sahanın en iyilerinden birisi olan Oğuz, milli takım dönüşünde soluğu hemen Bodrum Futbol Kulübü deplasmanında aldı.
Burada da sergilediği performansla takımını sırtlayan Oğuz, rakip fileleri havalandırmayı başardı.
TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Oynadığı son 3 maçta 4 golle skora katkı yapan Oğuz kısa süre içerisinde Allan Saint-Maximin'i kulübeye hapsetmeyi başarıp takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.
BU SEZON OĞUZ AYDIN
Bu sezon sarı-lacivertli forma altında 20 resmi maça çıkan milli oyuncu toplamda 6 gol atarken 6 da asiste imzasını atarak 12 tabela katkısı sağladı.