Haber Tarihi: 23 Ağustos 2024 11:03 - Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 11:03

Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2024

Öğretmenlik mülakat sonuçları için önemli açıklama geldi. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili mülakata giren öğretmen adayları merak içerisinde gözler başta belirtilen sorunun cevabına çevrildi. Sonuçlar bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı e-Devlet uzantısı üzerinden kişisel e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapılarak sorgulama yapabilecekler. Henüz sonuçlar açıklanmadı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklama geldi. Peki, sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması ve mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2024
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2024 yılı öğretmenlik mülakat sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ederken bir yandan da gözler öğretmenlik mülakat sonuçlarına çevrildi. e-Devlet üzerinden sorgulanacak olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'in duyurusuna çevrildi. Peki, öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
 
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaparak atamalarda mülakatın ağırlığını yüzde 100'den yüzde 50'ye indirmişti.

Değişikliğin ardından, mülakat sistemine karşı olan sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri yönetmeliği Danıştay'a taşımıştı.

CNN Türk yayınına konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sonuçların açıklanması için Danıştay'ın kararını beklediklerini söyledi.

Tekin, "Eğer davalar olmasaydı sonuçları geçen hafta açıklayıp, takvimi ilan etmiş olacaktık." dedi.

Bakan Tekin, sonuçlar açıklandıktan ve atamalar yapıldıktan sonra Danıştay'ın yönetmeliği iptal etmesi halinde ortaya telafisi imkansız zararlar çıkacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bu nedenle 1 Eylül'de yeniden mesaiye başlayacak Danıştay'dan gelecek kararı beklediklerini aktardı.
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