Haber Tarihi: 13 Ekim 2025 13:32 - Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 13:32

Öğrenim kredisi toplu alınır mı? (2025 KYK 3 aylık toplu ödeme)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 3 aylık toplu ödemelerin ne zaman yapılacağı, burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından ekim, kasım ve aralık ayları için 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı. Öğrenciler, bu yıl 3 aylık toplu ödeme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 2025 KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 3 aylık toplu ödemelerin yapılacağı tarih merak edilmeye başladı. Bakanlık tarafından yapılacak olan KYK 3 aylık toplu ödeme tarihleri, geriye dönük burslarını almak isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte ayrıntılar.
KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

2023-2024 yılı KYK 3 aylık toplu ödemeleriyle ilgili bakanlık tarafından henüz açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

