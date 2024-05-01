Haber Tarihi: 01 Mayıs 2024 10:59 - Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 10:59

Noterler bugün açık mı? 1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu?

Noterlerin bugün açık olup olmadığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. "Noterler bugün açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı, özel işlerini halledecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, noterler bugün açık mı/kapalı mı? Noterler 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?

Noterler bugün açık mı? 1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu?
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Noterlerin bugün açık mı yoksa kapalı mı olacağına yönelik araştırmalar başladı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olmasıyla birlikte, noterlerde vekalet verecek veya başka işlerini halledecek vatandaşlar tatil araştırmasını sürdürüyor. Peki, noterler bugün açık mı/kapalı mı? Noterler 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?

NOTERLER BUGÜN AÇIK MI?

Noterler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için bugün çalışmayacak.

Buna göre; Noterler, 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak. 2 Mayıs Perşembe günü noterler mesaisine yeniden devam edecek.

1 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatilinde sağlık ocakları kapalı olacak. Aile hekimleri bu süre zarfında hizmet vermeyecek.

Buna göre; Sağlık ocakları 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak. Sağlık ocakları 2 Mayıs Perşembe günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.
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