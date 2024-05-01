Noterler bugün açık mı? 1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu?

Noterlerin bugün açık mı yoksa kapalı mı olacağına yönelik araştırmalar başladı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olmasıyla birlikte, noterlerde vekalet verecek veya başka işlerini halledecek vatandaşlar tatil araştırmasını sürdürüyor. Peki, noterler bugün açık mı/kapalı mı? Noterler 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?

Noterler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için bugün çalışmayacak.