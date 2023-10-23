Nisan ara tatili ne zaman? 2024 Nisan ayı 2 ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında okul tatilleri ne zaman sorusu eğitim yılının başlamasıyla birlikte gündemde. Öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren Yarı yıl, Kasım, Nisan ara tatili hangi tarihte soruları MEB'in yıllık takvimini duyurmasıyla birlikte yanıt buldu. Peki, MEB'in takvimine göre 2023-2024 okul tatilleri ne zaman? Yarı yıl, Kasım, Nisan ara tatili hangi tarihte? İşte Yarı yıl, Kasım, Nisan ara tatil tarihleriMilli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 13 Kasım 2023 Pazartesi itibariyle ilk ara tatile girecek.İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı'nda İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok" şeklinde açıklamada bulundu.Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.