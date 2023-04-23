Nicolo Zaniolo: 'Ben de gol kaçırdım'

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Nicolo Zaniolo açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren İtalyan yıldız ""Zor bir maçtı, Kerem'in golüyle öne geçtik. Ben de bir gol kaçırdım." dedi.



Nicolo Zaniolo ayrıca "Beşiktaş maçı önemli, biz yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.





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