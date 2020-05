Netflix'den Amerika Kadın Milli Takımı filmi geliyor

Ünlü film - dizi yayın platformu Netflix bu kez Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki başarılı jenerasyonunu konu alacak bir film yapma hazırlığına girdi.Ünlü The Girls of Summer: The U.S. Women's Soccer Team and How It Changed the World (Yaz Kızları: ABD Kadın Futbol Takımı ve Dünyayı Nasıl Değiştirdi) kitabının film haklarını satın alan Netflix'in en kısa sürede çekimlere start vereceği belirtiliyor.Kadın futbolunun 1999'da düzenlenen Dünya Kupası'nda evsahibi olup kazanan jenerasyonun o yıl yaşadıkları küresel anlamda kadınların bu sporu yapmasının farkındalığını büyük ölçüde artırmıştı.Amerika Kadınlar Milli Takımı 1991, 1999, 2015 ve 2019'da Dünya Kupası'nı kazanmayı başarmıştı.