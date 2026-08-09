Haber Tarihi: 09 Ağustos 2026 23:23 - Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 23:23

Netflix nasıl izlenir? Netflix aylık ücreti kaç para, en fazla kaç üyelik açılabilir?

Netflix nasıl izlenir ve ücretli midir? Peki Netflix'den hangi diziler yayınlanacak? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Netflix hakkında tüm merak edilenler...

Netflix nasıl izlenir? Netflix aylık ücreti kaç para, en fazla kaç üyelik açılabilir?
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Netflix izle! Netflix hakkında tüm bilgiler burada! Çok sayıda dizi hayranları Netflix izleme yollarını araştırmaya devam ediyor. Netflix ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan diziler hangileridir?. İşte Netflix  hakkında tüm bilgiler...
NETFLİX NEDİR?
Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.

NETFLİX ÜCRETİ NE KADAR?

Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.

Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?

Netflix, abonelik fiyatlarına zam yaptı. Temel Plan için aylık 63,99 TL, Standart Plan için aylık 97,99 TL, Özel Plan içinse aylık 130,99 TL ödenmesi gerekiyor.

Netflix'ten zam açıklaması

Zam hakkında Netflix'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"- Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır.

- Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız." 





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