Nebi Hatipoğlu kimdir? Eskişehir Belediye Başkan adayı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Eskişehir'in de bulunduğu İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere 11 büyükşehir 16 il belediye başkan adayını açıkladı. AKP'nin Eskişehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu oldu. Peki, Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?



İDRİS NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?



17.02.1974 tarihinde Eskişehir'de doğdu. İyi derecede İngilizce bilen Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. 1997 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe bölümünden, 2005 yılında da Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2004 yılında Europen Endüstri'nin yönetim kurulu başkanı seçildi.



2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor'a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig'e yükseldi.



Medya sektörüne de adım atan Hatipoğlu, 2021'de Eskişehir'de yayımlanan Milli İrade gazetesini satın alarak bu alanda faaliyet göstermeye başladı.



2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'nin 1. sırada Eskişehir milletvekili adayı oldu. 28. dönem TBMM'ye İYİ Parti milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. İYİ Parti'den 2 Kasım 2023 tarihinde istifa etti ve 7 Kasım 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.



İdris Nebi Hatipoğlu, açıklamasında, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum" demişti.



'AK PARTİ'DE NE İŞİM VAR' DEMİŞTİ



Hatipoğlu'na seçim öncesi ES TV'de katıldığı bir programda ise "AKP iktidar olursa AK Parti'ye geçer misiniz?" sorusu yöneltilmiş, Hatipoğlu ise "Tabi ki geçmem. Ne işim var. Türkiye'de iki tip siyasetçi var. Siyaseti iş olarak yapanlar ve hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız. İş kolu olarak yapmayacağız. Allah siyaseti iş kolu olarak yapmayı nasip etmesin" ifadelerini kullanmıştı.

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