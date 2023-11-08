Napoli Union Berlin maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Napoli Union Berlin ile karşı karşıya geliyor. Rudi Garcia yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Urs Fischer'in ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek. Peki, Napoli Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Napoli Union Berlin maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
NAPOLİ – UNİON BERLİN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞİFRESİZ NAPOLİ – UNİON BERLİN MAÇI CANLI İZLE NAPOLI - UNION BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak. NAPOLI - UNION BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Napoli 1-0 galip ayrılmıştı. UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle: 7 Kasım Salı
20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp 8 Kasım Çarşamba
20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter
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