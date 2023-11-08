Napoli Union Berlin maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Napoli Union Berlin ile karşı karşıya geliyor. Rudi Garcia yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Urs Fischer'in ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek. Peki, Napoli Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Napoli Union Berlin maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Napoli 1-0 galip ayrılmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona23.00: Atletico Madrid-Celtic23.00: Lazio-Feyenoord23.00: Milan-Paris Saint-Germain23.00: Manchester City-Young Boys23.00: Kızılyıldız-Leipzig23.00: Porto-Royal Antwerp20.45: Napoli-Union Berlin20.45: Real Sociedad-Benfica23.00: Bayern Münih-Galatasaray23.00: Kopenhag-Manchester United23.00: Arsenal-Sevilla23.00: PSV Eindhoven-Lens23.00: Real Madrid-Braga23.00: Salzburg-Inter