Haber Tarihi: 08 Kasım 2023 15:10 - Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 15:10

Napoli Union Berlin maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

Napoli Union Berlin maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Napoli Union Berlin maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Union Berlin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunun dördüncü maçında deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Napoli Union Berlin maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Napoli Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Napoli Union Berlin maçı canlı izleme detayları

Napoli Union Berlin maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle
Abone Ol
UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Napoli Union Berlin ile karşı karşıya geliyor. Rudi Garcia yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Urs Fischer'in ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek. Peki, Napoli Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Napoli Union Berlin maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
NAPOLİ – UNİON BERLİN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞİFRESİZ

NAPOLİ – UNİON BERLİN MAÇI CANLI İZLE



NAPOLI - UNION BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

NAPOLI - UNION BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Napoli 1-0 galip ayrılmıştı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

7 Kasım Salı

20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp

8 Kasım Çarşamba

20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Napoli
Gündem

Diğer Haberler

Donny van de Beek için Galatasaray itirafı! Galatasaray Donny van de Beek için Galatasaray itirafı!
Dybala'dan Mourinho itirafı: ''5 cevapsız arama!'' Roma Dybala'dan Mourinho itirafı: ''5 cevapsız arama!''
Servet Çetin: 'İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız' Sivasspor Servet Çetin: "İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız"
Bayern Münih - Galatasaray maçı şifresiz hangi kanalda? Gündem Bayern Münih - Galatasaray maçı şifresiz hangi kanalda?
Todor Nedelev: 'Kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum' UEFA Konferans Ligi Todor Nedelev: "Kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum"
Bayern Münih Galatasaray canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Bayern - GS maçı canlı izle TV8,5 HD Gündem Bayern Münih Galatasaray canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Bayern - GS maçı canlı izle TV8,5 HD
Dermendzhiev: 'Fenerbahçe ile oynamak gurur' Fenerbahçe Dermendzhiev: "Fenerbahçe ile oynamak gurur"
Real Madrid Braga maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle Gündem Real Madrid Braga maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle
PSV Lens maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle Gündem PSV Lens maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Bayern Münih - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
2
Münih'te Türk akını! Kapasite aşıldı!
3
Büyük iddia: Mete Kalkavan düdük asıyor!
4
Galatasaray'ın 5 yıldızına devlerden markaj!
5
Fenerbahçe'de Miha Zajc pişmanlığı!
6
Paul Scholes: "G.Saray'a kaybetmemeliydi"
7
Okan Buruk yine şaşırtacak!

SON HABERLER

yukarı ok