Haber Tarihi: 29 Şubat 2024 12:08 - Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 12:08

Nagihan sakatlandı mı? Survivor Nagihan sakatlandı mı?

Survivor Nagihan sakatlandı mı, ne oldu sorusu, yarışmanın son bölümünde parkurda yaşanan talihsiz kaza ile gündeme geldi. Survivor All Star 2024 44. bölümde Nagihan'ın sakatlığı izleyicide endişeye neden oldu. Dokunulmazlık oyununda yere düşerek acı içinde kıvranan Nagihan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nagihan Karadere Survivor All Star 2024'ün iddialı yarışmacılarından biri olarak favoriler arasında yer alıyor. Kırmızı takıma güç katan Survivor Nagihan sakatlandı mı, ne oldu sorusu bu nedenle araştırılıyor. Peki, Survivor Nagihan sakatlandı mı? Nagihan Karadere sağlık durumu nasıl, yarışmadan ayrılacak mı? İşte Survivor All Star 2024 yeni bölümde yaşananlar...

Nagihan sakatlandı mı? Survivor Nagihan sakatlandı mı?
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Survivor All Star 2024'ün iddialı yarışmacılarından Nagihan Karadere, son bölümde yaşadığı talihsiz kaza sonrası sağlık durumu merak konusu oldu. Nagihan'ın sakatlığıyla ilgili gelişmeler izleyicileri endişelendirirken, yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.... 

SURVIVOR NAGİHAN SAKATLANDI MI?

Survivor All Star 2024'ün son bölümünde gerçekleşen oyun sırasında Nagihan Karadere, kütüğü ittirmeye çalışırken, sakatlık geçirdiği bacağı yeniden dönerek yere düştü. Acı içinde kıvranan Nagihan, "Dizimde esneme oldu" şeklinde açıklama yaparken, sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu ve Nagihan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nagihan'ın sağlık durumu, bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Acun Ilıcalı tarafından aktarılacak. Ancak Nagihan'ın bir süre oyunlarda yer alamayabileceği belirtiliyor.

SURVİVOR NAGİHAN'A NE OLDU?

Survivor yeni bölümde güç isteyen oyunlardan biri bu akşam ekrana geldi. Güç deyince akla ilk gelen isimlerden Nagihan Karadere, kütüğü ittirmeye çalışırken, daha öncesinde sakatlık geçirdiği bacağının bu kez dönmesiyle yere yığıldı.

SURVİVOR PINAR GERİ GELDİ!

Survivor Sema Pınar kavgası taraflarından Sema diskalifiye edilirken, Pınar yeni bölümde oyuna dahil oldu. Gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlatırken, Sema'nın ikizi Seda'nın sözleri stüdyoda soğuk bir hava estirdi. Yeni oyunda ise Pınar ve Seda karşı karşıya mücadele verdi.
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