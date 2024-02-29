Nagihan sakatlandı mı? Survivor Nagihan sakatlandı mı?

Survivor All Star 2024'ün son bölümünde gerçekleşen oyun sırasında Nagihan Karadere, kütüğü ittirmeye çalışırken, sakatlık geçirdiği bacağı yeniden dönerek yere düştü. Acı içinde kıvranan Nagihan, "Dizimde esneme oldu" şeklinde açıklama yaparken, sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu ve Nagihan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nagihan'ın sağlık durumu, bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Acun Ilıcalı tarafından aktarılacak. Ancak Nagihan'ın bir süre oyunlarda yer alamayabileceği belirtiliyor.

Survivor yeni bölümde güç isteyen oyunlardan biri bu akşam ekrana geldi. Güç deyince akla ilk gelen isimlerden Nagihan Karadere, kütüğü ittirmeye çalışırken, daha öncesinde sakatlık geçirdiği bacağının bu kez dönmesiyle yere yığıldı.

Survivor Sema Pınar kavgası taraflarından Sema diskalifiye edilirken, Pınar yeni bölümde oyuna dahil oldu. Gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlatırken, Sema'nın ikizi Seda'nın sözleri stüdyoda soğuk bir hava estirdi. Yeni oyunda ise Pınar ve Seda karşı karşıya mücadele verdi.