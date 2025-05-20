Haber Tarihi: 20 Mayıs 2025 15:13 - Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 15:13

Muslera Galatasaray'dan gitti mi, neden gidiyor? 2025

Galatasaray'ın efsanevi kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 14 muhteşem sezonun ardından ayrılık sinyalleri veriyor. 19. kupasını kaldırdığı ve kariyerinin 2. golünü attığı duygusal şampiyonluk maçının ardından "Muslera neden gidiyor?" sorusu Galatasaray taraftarlarının gündemine bomba gibi düştü. Peki, Muslera Galatasaray'dan gitti mi, neden gidiyor?

Muslera Galatasaray'dan gitti mi, neden gidiyor? 2025
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Fernando Muslera, Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu ilan ettiği maçta attığı penaltı golü sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Bu duygusal anlar, tecrübeli kalecinin takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi. Maç sonrasında taraftarlarla vedalaşır gibi hareketleri de bu ayrılık söylentilerini destekledi.

Sözleşmesi Sona Eriyor

38 yaşındaki Fernando Muslera'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tecrübeli eldivenin, kariyerinin son bölümünde ülkesine dönerek Uruguay'da futbol hayatına devam etmeyi planladığı iddia ediliyor. 14 yıldır Galatasaray kalesini başarıyla koruyan Muslera'nın ailesine daha yakın olmak istemesi de bu kararda etkili olabilir.

Muslera Neden Galatasaray'dan Gidiyor?

Uzun yıllar boyunca Süper Lig'in en iyi kalecilerinden biri olarak performans sergileyen Fernando Muslera, ruhsal ve mental olarak yorgun düşmüş olabilir. 38 yaşına gelen tecrübeli file bekçisi, kariyerinin sonuna yaklaşırken yeni bir başlangıç yapmak ve ülkesinde farklı bir deneyim yaşamak isteyebilir. Galatasaray'da sayısız başarıya imza atan Muslera'nın, kariyerini kendi ülkesinde noktalamak istemesi oldukça doğal bir tercih olarak görülebilir.

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