Haber Tarihi: 09 Şubat 2024 16:34 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 16:34

Murat Çepni kimdir? DEM Parti İstanbul Başkan adayı

Murat Çepni, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı olan Murat Çepni'nin hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Murat Çepni kimdir? DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Çepni kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Murat Çepni kimdir? DEM Parti İstanbul Başkan adayı
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Murat Çepni, 1974 yılında Rize İkizdere'de dünyaya geldi. Siyasetçi ve TBMM 27. dönem HDP İzmir milletvekilidir.

Murat Çepni lise mezunudur. Tutuklanıp ceza evine gönderilmesi nedeniyle üniversite öğrenimi yarım kalmıştır.

2010 yılından beri aktif siyasetle uğraşmaktadır. 2010-2016 yılları arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyeliği ve yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur.

2016 yılından beri de Halkların Demokratik Partisinde PM Üyeliği ve Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle MYK Üyeliği görevlerinde bulunmaktadır.
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