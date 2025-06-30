Muharrem ayının 10. günü ne zaman? 2025 Aşure Günü

Muharrem ayı, İslam dünyasında haram aylar arasında sayılır ve savaşın, düşmanlığın yasaklandığı, barışın teşvik edildiği zaman dilimlerinden biridir. Aynı zamanda bu ayda yaşanan en önemli olaylardan biri de Kerbela Vakası'dır. Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının şehit edildiği bu acı olay, özellikle Alevi ve Şii Müslümanlar için derin bir yas dönemidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri takvime göre hazırladığı 2025 dini günler takvimine göre:

Muharrem ayı, 26 Haziran 2025 Perşembe günü başladı. Muharrem ayının 10. günü yani Aşure Günü ise, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor.

Bu tarih, hem dini anlamı hem de geleneksel olarak paylaşılan aşure ikramlarıyla toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştiği özel bir gün olacak.

Muharrem ayı, İslam dünyasında haram aylar arasında sayılır ve savaşın, düşmanlığın yasaklandığı, barışın teşvik edildiği zaman dilimlerinden biridir.

Aynı zamanda bu ayda yaşanan en önemli olaylardan biri de Kerbela Vakası'dır. Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının şehit edildiği bu acı olay, özellikle Alevi ve Şii Müslümanlar için derin bir yas dönemidir.