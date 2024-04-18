Haber Tarihi: 18 Nisan 2024 16:48 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 16:48

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-ÖSYM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) üzerinden tercih işlemlerinin tamamlayan adayların gündeminde sonuçlar var. Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavlarına giren ve aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-ÖSYM
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Tercih işlemlerini geride bırakan öğrenci adayları sonuçlara odaklandı. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu online sistem üzerinden yapılacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor. MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacak.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirilecekler. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda Millî Savunma Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulması durumunda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan ve o tercihte sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilebilecek. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacak.
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