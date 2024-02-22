MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? 2024

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların Milli Savunma Üniversitesi'nde yer alabilmeleri için MSÜ sınavından başarılı sonuç elde etmeleri gerekiyor. Bu kapsamda her yıl gerçekleştirilen sınav ile kuruma alınacak askeri öğrenciler belli oluyor. Bu yıl için süreç geçtiğimiz günlerde başlamış ve adaylar başvurularını gerçekleştirmişti. Sınava az bir süre kala bu kez adayların hangi merkezlerde sınav olacakları ilan edilecek.



MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



MSÜ sınav giriş belgelerinin ise sınavdan 10 gün önce yani şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.



Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu.



2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında MSÜ sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.



Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.



Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak.



Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylara sınavda soruları yanıtlamaları için 165 dakika süre tanınacak. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler.