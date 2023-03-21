Motorine zam var mı? 21 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Motorine zam var mı? 21 Mart 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Motorinin litre fiyatına 21 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 84 kuruş zam yapıldı.Petrol piyasasında yaşanan gerilemeye karşın motorin fiyatlarına yeniden zam yapıldı.21 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 84 kuruş zamla 20,50 TL oldu.Benzin fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,45 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,47 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,50 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,52 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TLBenzin fiyatı: 20,88 TLMotorin fiyatı: 19,94 TLLPG fiyatı: 12,10 TLBenzin fiyatı: 20,85 TLMotorin fiyatı: 22,01 TLLPG fiyatı: 11,88 TL