Haber Tarihi: 21 Mart 2023 11:43 - Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 11:43

Motorine zam var mı? 21 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Motorine, benzine, mazota zam var mı? sorusu 21 Mart (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Motorine zam var mı? 21 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?
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Motorine zam var mı? 21 Mart 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... MOTORİNE ZAM VAR MI? 21 MART (BU GECE)

Motorinin litre fiyatına 21 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 84 kuruş zam yapıldı.

Petrol piyasasında yaşanan gerilemeye karşın motorin fiyatlarına yeniden zam yapıldı.

21 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 84 kuruş zamla 20,50 TL oldu.

Benzin fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.

Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 21 MART 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,45 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,47 TL


İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,50 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,52 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,88 TL

Motorin fiyatı: 19,94 TL

LPG fiyatı: 12,10 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,85 TL

Motorin fiyatı: 22,01 TL

LPG fiyatı: 11,88 TL
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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