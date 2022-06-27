Milliler Akdeniz Oyunları'na galibiyetle başladı

Kadın Milli Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 yendi.



Salle Bir El Djir'de Cezayir ile karşılaşan Milliler, 25-16, 25-4 ve 25-13'lük setlerle ilk karşılaşmasını galip tamamladı. Oyunlara galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekipte Tutku Burcu Yüzgenç 14 sayıyla en skorer isim oldu.



Millilerimiz, 27 Haziran Pazartesi saat 20:00'de İtalya ile gruptaki ikinci maçını oynayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



Grup karşılaşmalarının ardından ise gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde A Grubu'nun birincisi B Grubu'nun ikincisiyle, A ve C gruplarının ikincisi, B ve C gruplarının da üçüncüleri birbirleriyle eşleşecek. Çeyrek finalde kazanan takımlar yarı final, kaybeden takımlar ise klasman maçları oynamaya hak kazanacak.





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