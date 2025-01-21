Milli yas nedir? Milli yas anlamı nedir, neden ilan edilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bolu'daki yangın faciası nedeniyle, ülkede 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Milli yasın ne anlama geldiği ve neden ilan edildiği, son dakika açıklamanın ardından gündeme geldi. Vatandaşlar, milli yas resmi tatil mi, milli yas ne demek? sorularının yanıtına yoğunlaştı. Önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilen ulusal yas, aynı zamanda doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ilan edilebilir. Ülkemizde daha önce yaşanan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi ve 2014 yılında meydana gelen Soma faciasında ulusal yas kararı alınmıştı. Peki, Milli yas nedir, ne anlama gelir? Milli yas ilan edilince ne olur, hangi durumlarda ulusal yas ilan edilir? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilen ulusal yas, aynı zamanda doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayrakların yarıya indirilmesi ve eğlence programlarının iptal edilmesi yaygındır.

1 günlük milli yas kararı sonrası 22 Ocak Çarşamba gününün resmi tatil olup olmadığı gündeme geldi. Milli yaslar ya da ulusal yaslar resmi tatil niteliği taşımamaktadır.

Milli yaslarda bayrakların yarıya indirilmesi geleneği eski deniz savaşlarına kadar uzanmaktadır. Savaş sonrası yenilen gemi, galip tarafın bayrağını asıyordu. Bunu yapabilmek için de kendi bayrağını yarıya çekerek, üstte yer bırakmak zorundaydı. Hangi ulustan olursa olsun denizde birbirinin yanından geçen gemilerin, geçiş süresince bayraklarını yarıya indirme geleneği, bir saygı ifadesi olarak günümüzde de devam etmektedir.

10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm günü olduğundan yurdumuzda bayraklar yarıya indirilir. Bunun yanı sıra, ülkemizde en son maden ocaklarında meydana gelen yangın sonucu hayatını kaybeden maden işçileri için Milli Yas ilan edilmiş ve bayraklar yarıya indirilmiştir. Bu duruma birçok ülke de katılarak bayraklarını yarıya indirerek Milli Yas İlan etmişlerdir.