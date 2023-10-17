Milli karatecilerin hedefi madalya

26. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası, 24-29 Ekim'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.



Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre şampiyonaya 112 ülkeden yaklaşık bin 100 karatecinin katılması bekleniyor.



İzmir'de kamp çalışmalarını sürdüren milli takımda teknik direktör Adnan Şamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macaristan'da çok sayıda madalya ile dönmeyi hedeflediklerini belirtti.



Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Şamdan, "Her bir sporcumuz sarı madalyaları almak için hedef koydu. Şampiyonada Türkiye'nin adını en yükseklere taşımak için elimizden geleni yapacağız. Sporcularımız hazırlık sürecinde geçirdiği uzun saatlerin, zorlu antrenman ve fedakarlıklarının karşılığını inşallah alacakları madalyalar ile taçlandıracak. Çocuklarımızın Türk bayrağını gururla taşıyacaklarına olan inancımız sonsuz. İnşallah çok sayıda madalya ile ülkemize döneceğiz. Şimdiden hepsine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Milli takım kafilesi, 22 Ekim Pazar günü Macaristan'a gidecek.



Organizasyonda milli takımı temsil edecek sporcu ve kategorileri şöyle:



Erkek Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu



Erkek Kumite 60 Kilo: Eray Şamdan

Erkek Kumite 67 Kilo: Ömer Abdurrahim Özer



Erkek Kumite 75 Kilo: Enes Bulut



Erkek Kumite 84 Kilo: Uğur Aktaş



Erkek Kumite +84 Kilo: Ahmet Bulut



Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir



Erkek Takım Kumite: Eray Şamdan, Enes Bulut, Eren Akkurt, Fatih Şen, Ömer Abdurrahim Özer, Ömer Faruk Yürür, Uğur Aktaş



Kadın Kumite 50 Kilo: Serap Özçelik Arapoğlu



Kadın Kumite 55 Kilo: Tuba Yakan



Kadın Kumite 61 Kilo: Fatma Naz Yenen



Kadın Kumite 68 Kilo: Sude Nur Aksoy



Kadın Kumite +68 Kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol



Kadın Ferdi Kata: Dilara Bozan



Kadın Takım Kata: Damla Pelit, Damla Su Türemen, Zehra Kaya



Kadın Takım Kumite: Sude Nur Aksoy, Gülsen Demirtürk, Eda Eltemur, Gülbahar Gözütok



Para Karate: Nesrin Cavadzade, Muhammed Karakaya, Berkay Uslu



