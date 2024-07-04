Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin istifa mı etti? 2024

Yusuf Tekin, son zamanlarda göreviyle ilgili tartışmaların merkezinde yer aldı. Bu makalede, Yusuf Tekin'in görevinden alınıp alınmadığı veya istifa edip etmediği konuları ele alacağız. Peki, Yusuf Tekin görevden alındı mı? Yusuf Tekin istifa mı etti? İşte detaylar...



Yusuf Tekin istifa mı etti?



Türkiye gündeminde yerini alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifa etme iddiası çok konuşuluyor. Vatandaşların merak ettiği Yusuf Tekin istifa mı etti yanıtı bu haberde yer alıyor. Kulislerden gelen bilgilere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden affı istendiği iddiası da dolaşıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bugün istifa edip etmeyeceği belirlendi. Peki Yusuf Tekin istifa mı etti? İşte yanıtı...



Resmi Gazete'de bugün yayımlanan sayıda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifasına ilişkin bir bilgi yer almıyor. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün görevinden istifa etmedi. Sonraki günlerdeki gelişmelere göre haber güncellenecektir.



Resmi Gazete yayımlandı



Yusuf Tekin kimdir?



Yusuf Tekin, 1970 tarihinde Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Tekin, 1994'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.



Mesleki kariyerine aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başlayan Tekin, siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997'de yüksek lisansını, 2002'de doktorasını tamamladı.



Yusuf Tekin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atandı. Aynı fakültede 2007'ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl siyaset ve sosyal bilimler alanında doçent oldu.



2009 yılında Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne atanan Tekin, 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak atandı.



Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine 2013'te başlayan Yusuf Tekin, 2015-2018 yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığı yaptı.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle beraber müsteşarlık makamının kaldırılması sonrasında yeniden öğretim üyeliğine dönen Tekin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde profesör oldu.



Yusuf Tekin, 15 Eylül 2018'de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine başladı.



Tekin, rektörlük görevini yürütürken 4 Haziran 2023 tarihinde Millî Eğitim Bakanı olarak atandı.



Evli ve üç çocuk babası olan Tekin, iyi derecede İngilizce biliyor.



Atanamayan Öğretmenler de istifa istiyor!



Türkiye'deki öğretmenler, artan şiddet olaylarına ve eğitim alanındaki güvenlik sorunlarına dikkat çekmek için iş bıraktı. Ülke genelinde eğitim çalışanları, meydanlarda ve il milli eğitim müdürlükleri önlerinde toplanarak, şiddete ve güvenlik zafiyetlerine karşı seslerini yükseltti.



İstanbul, Alibeyköy'de bir okul müdürünün eski öğrencisi tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülmesi, ülke genelinde eğitim çalışanlarını harekete geçirdi. Eğitim sendikalarının çağrısıyla düzenlenen geniş çaplı iş bırakma eylemi, eğitimcilerin güvenliği sorunlarına dikkat çekti.



Eğitimciler, İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde Milli Eğitim Bakanlıkları önünde toplanarak, yaşanan şiddet olaylarına ve eğitimdeki güvenlik sorunlarına tepkilerini gösterdi. Özellikle Ankara'da, binlerce eğitim emekçisi Meclis'e yürüyüş düzenleyerek, sorunları ulusal düzeyde gündeme taşıdı.



İstanbul'da ise öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak eğitimde artan şiddet olaylarını protesto etti. Toplanan kalabalık, şiddete karşı ortak bir duruş sergileyerek, yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu vurguladı.



Eylemler sırasında, birçok öğretmen kırmızı boyalı önlükler bırakarak, öğretmenlere yönelik artan şiddeti simgesel olarak protesto etti. Bu gösteriler, eğitim alanındaki güvenlik zafiyetlerine ve öğretmenlerin maruz kaldığı zorluklara ışık tuttu.



Eğitimciler, özellikle Bakan Yusuf Tekin'e yönelik eleştirilerini ve istifa çağrılarını dile getirdi. Öğretmenler, tarikatlara karşı olup, güvenli iş ve gelecek taleplerini vurgulayarak, "Tarikatçı bakan istemiyoruz" ve "Güvenli iş, güvenli gelecek istiyoruz" gibi sloganlarla tepkilerini ortaya koydu.



İstanbul ve Ankara'da binlerce öğretmen, eğitimde güvenlik ve saygınlık taleplerini dillendirmek için meydanlara indi. Sendikalar, İbrahim Oktugan cinayeti üzerine yoğunlaşarak, eğitimde şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin hızlandırılmasını istedi.



İstanbul, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önündeki meydana binlerce öğretmenin akınına sahne oldu. Alanı dolduran kalabalık nedeniyle Eğitim-İş ve Eğitim-Sen sendikaları, farklı noktalarda basın açıklamalarını gerçekleştirdi. Eğitim Sen üyeleri, Beyazıt bölgesinden düzenlenen bir kortej yürüyüşü ile eylem alanına ulaştı.



Diğer yandan, Eğitim Bir Sen ve Türk Eğitim Sen sendikaları iş bırakma eylemine katıldı, ancak diğer sendikalarla birlikte yapılan basın açıklamalarına iştirak etmedi. İstanbul'da toplanan Eğitim Bir Sen üyeleri, öğretmen İbrahim Oktugan için dua ettiler.



Ankara'da ise Eğitim-İş ve Eğitim-Sen başta olmak üzere yedi eğitim sendikası üyesi, Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandı ve buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi. Meclis bahçesinde "Yeter artık. Can korkusuyla eğitim olmaz, yaşamak istiyoruz" pankartı altında toplanan temsilciler, sorunlarını dile getirdi.



Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, İbrahim Oktugan cinayetini işaret ederek, öğretmenlerin itibarsızlaştırılmasının sorumlularını suçladı. Özbay, hem özel hem de devlet okullarının güvenliğinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, şiddet içermeyen bir eğitim ortamı için acil olarak bir "Eğitimde Şiddet Yasası"nın çıkarılmasının şart olduğunu belirtti.



Öte yandan atanamayan öğretmenler de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepkili. Büyük umutlarla beklenen atanacak öğretmen sayısı ve branşlar beklentiyi karşılamadı. Yıllardır atanmayı bekleyen binlerce öğretmen, özellikle sosyal medya üzerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepkilerini dile getirerek istifa çağrısında bulundu.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstifa Etti mi?



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifa ettiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



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