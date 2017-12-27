Milan İnter maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Milan-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Milan-İnter maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

27 Aralık 2017 04:02
Milan İnter maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Milan-İnter maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. İtalya Kupası çeyrek finalinde JMilan-İnter karşı karşıya gelecek.

MILAN-INTER MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İtalyaKupası'nda heyecan sürüyor. Kupada oynanacak Milan-İnter maçı naklen yayınlanacak.

27 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'te oynanacak maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Milan-İnter maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'ten itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.



Genel Bilgiler
- Milan ile Inter, İtalya Kupası Çeyrek Final ilk maçında karşı karşıya geliyor.

- 80.018 kişi kapasiteli San Siro Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Marco Guida yönetecek.

- Ev sahibi takımda Andrea Conti, Jose Mauri, misafir takımda ise Joao Miranda, Danilo D'ambrosio, Zinho Vanheusden sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Ev Sahibi

- Hakem Marco Guida yönetiminde çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- Hakem Marco Guida yönetiminde çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Milan 2, Inter 3 galibiyet elde ederken 5 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Milan 12 gol atarken, Inter 11 golle karşılık verdi.

- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 4 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.

- Milan 5 ve Inter 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.


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