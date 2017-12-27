Milan İnter maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?



MILAN-INTER MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İtalyaKupası'nda heyecan sürüyor. Kupada oynanacak Milan-İnter maçı naklen yayınlanacak.



27 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'te oynanacak maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.



Milan-İnter maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'ten itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.







Genel Bilgiler . Kupada oynanacak Milan-İnter maçı naklen yayınlanacak.27 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'te oynanacak maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacakMilan-İnter maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'ten itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.





- 80.018 kişi kapasiteli San Siro Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Marco Guida yönetecek.



- Ev sahibi takımda Andrea Conti, Jose Mauri, misafir takımda ise Joao Miranda, Danilo D'ambrosio, Zinho Vanheusden sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.



Ev Sahibi



- Hakem Marco Guida yönetiminde çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti.



Konuk Ekip



- Hakem Marco Guida yönetiminde çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.



Son Karşılaşmalar



- Milan 2, Inter 3 galibiyet elde ederken 5 maç beraberlikle sonuçlandı.



- Milan 12 gol atarken, Inter 11 golle karşılık verdi.



- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.



- 5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.



- 4 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.



- Milan 5 ve Inter 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.





- Milan ile Inter, İtalya Kupası Çeyrek Final ilk maçında karşı karşıya geliyor.- 80.018 kişi kapasiteli San Siro Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Marco Guida yönetecek.- Ev sahibi takımda Andrea Conti, Jose Mauri, misafir takımda ise Joao Miranda, Danilo D'ambrosio, Zinho Vanheusden sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- Hakem Marco Guida yönetiminde çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti.- Hakem Marco Guida yönetiminde çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.- Milan 2, Inter 3 galibiyet elde ederken 5 maç beraberlikle sonuçlandı.- Milan 12 gol atarken, Inter 11 golle karşılık verdi.- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 4 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.- Milan 5 ve Inter 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Milan-İnter maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. İtalya Kupası çeyrek finalinde JMilan-İnter karşı karşıya gelecek.